Justyna Kowalczyk-Tekieli nie mogła dłużej milczeć. "Przekroczono wszystkie granice"

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego sportu. Dwukrotna mistrzyni olimpijska i multimedalistka mistrzostw świata przez lata dostarczała kibicom ogromnych emocji, zapisując się złotymi zgłoskami w dziejach biegów narciarskich. Jej determinacja, odporność psychiczna i bezkompromisowość sprawiły, że stała się symbolem walki do końca - niezależnie od okoliczności.

Po zakończeniu kariery sportowej Polka ułożyła sobie życie z alpinistą Kacprem Tekielim. Ich wspólne życie wydawało się spełnieniem marzeń - pełne pasji, górskich wyzwań i rodzinnego ciepła. Doczekali się syna Hugo. Niestety, ta sielanka nie trwała długo. W 2023 roku Tekieli zginął w lawinie w Alpach, pozostawiając Justynę samą z dzieckiem i niewyobrażalnym bólem po stracie męża.

Justyna Kowalczyk-Tekieli wyjawiła, co działo się po śmierci jej męża. To dlatego wyłączyła komentarze w sieci

Po jego śmierci biegaczka wyłączyła możliwość komentowania swoich wpisów w mediach społecznościowych. Teraz w felietonie dla "sport.pl" wyznała, dlaczego zdecydowała się na taki krok. "To, co działo się po śmierci mojego męża, przekroczyło wszystkie granice" - przyznała. Podkreśliła, że dla ochrony własnych emocji niemal całkowicie odcięła się od internetowych reakcji. Wyłączyła również w większości możliwość wysyłania wiadomości, a tam, gdzie jest to możliwe, wyciszyła powiadomienia. Czyta je tylko wtedy, gdy musi i gdy jest w odpowiednim nastroju. Jak stwierdziła, "kijem Wisły nie zawróci", ale może zadbać o siebie.

Przy okazji wybitna polska olimpijka odniosła się do głośnej sprawy hejtu na Polę Bełtowską, która po zajęciu 50. miejsca na skoczni normalnej podczas igrzysk i jej występie w konkursie mikstów stała się ofiarą brutalnych ataków w sieci. Niektórzy życzyli jej nawet, by "połamała się przy kolejnym skoku". Oświadczenie potępiające zachowanie części kibiców wydał Polski Związek Narciarski i Polski Komitet Olimpijski, a wsparcie wyraziła także Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Kowalczyk-Tekieli ma jednak bardziej sceptyczne podejście do takich reakcji. Jej zdaniem publiczne nagłaśnianie sprawy może być dla hejterów "wodą na młyn". "Dajemy im klarowną odpowiedź: tak, sportowcy czytają, co im piszecie! Tak, rozkłada ich to psychicznie na łopatki! Czyli - wygraliście" - napisała. Oceniła też, że zabrakło kogoś, kto jasno powiedziałby młodej zawodniczce, by po zawodach nie korzystała z mediów społecznościowych.

