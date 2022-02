W czwartek cały świat żyje informacją o wojnie, która rozpoczęła się na Ukrainie. Wobec rosyjskiej agresji nie pozostaje bierny również świat sportu. Poparcie dla Ukraińców wyraziło już między innymi wiele mistrzów sportu, wśród których są też Polacy. Głos zabrała również Justyna Kowalczyk-Tekieli, wywołana do tablicy przez jednego z internautów. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Brzęczek o wojnie na Ukrainie i meczu Rosja - Polska. Wideo INTERIA.TV Była biegaczka narciarska zdecydowanie nie jest obojętna na to, co dzieje się tuż za polską granicą. "Nie tylko zauważyłam, ale jestem w kontakcie ze znajomymi sportowcami z Ukrainy w sprawie ewentualnej pomocy" - napisała na Twitterze Kowalczyk-Tekieli.

Klaebo stanowczo w sprawie PŚ w Rosji

Międzynarodowa Federacja Narciarska wkrótce ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odwołania finału cyklu Pucharu Świata w biegach narciarskich, który ma odbyć się w rosyjskim Tiumeniu.Swoje zdanie na temat startu w Rosji wyraził już norweski mistrz olimpijski Johannes Hoefslot Klaebo, który powiedział publicznie, że nie planuje wyjazdu do kraju, który najeżdża inny kraj. Czytaj też: FIS odwoła ostatnie zawody Pucharu Świata? Mają się odbyć w Rosji