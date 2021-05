Justyna Kowalczyk-Tekieli, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w biegach narciarskich, oczekuje dziecka. Sportsmenka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, które nie pozostawia wątpliwości, iż jest w ciąży.

Justyna Kowalczyk co prawda nie dodała komentarza do zamieszczonego na Facebooku zdjęcia - oznaczyła jedynie swojego męża, wspinacza Kacpra Tekieliego - ale nie ma wątpliwości co do tego, że jest w stanie błogosławionym.

Widocznie zaokrąglony brzuch olimpijskiej multimedalistki wywołał lawinę komentarzy internautów, którzy gratulacje przeplatają z życzeniami dobrego zdrowia.



Justyna Kowalczyk - polska mistrzyni

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najważniejszych postaci w historii polskich sportów zimowych. Na swoim koncie ma m.in. dwa złote medale olimpijskie (Vancouver 2010, Soczi 2014) oraz dwa złote medale Mistrzostw Świata (Liberec 2009). Czterokrotnie wygrywała też Puchar Świata w biegach narciarskich. Kacper Tekieli to z kolei ceniony alpinista i instruktor wspinaczkowy.



Para pobrała się we wrześniu ubiegłego roku.



