Justyna Kowalczyk-Tekieli wielokrotnie udowadniała, że ma wielkie, otwarte na potrzeby innych serce. Obejmuje patronatem różne charytatywne wydarzenia, a i sama działa aktywnie. Nieraz brała udział w zakopiańskim Biegu po Oddech, którego cel to zebranie środków na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Na licytację przekazywała też m.in. samochód i sztabkę złota.

Pytana o motywację dla wsparcia PTWM, odpowiedziała jasno. Ujęła ją determinacja chorych w walce o zdrowie i życie. "Trafiłam do Rabki i zobaczyłam, jak oni codziennie walczą. Tym większe zrobiło to na mnie wrażenie, że wśród chorych największa liczba to dzieci. Wtedy właśnie podjęłam decyzję, że muszę coś zrobić" - tłumaczyła dla Polskiej Agencji Prasowej.

Multimedalistka w biegach narciarskich regularnie wspiera również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na aukcji znalazło się coś wyjątkowego. Kowalczyk zaapelowała do fanów.

Tak Justyna Kowalczyk-Tekieli wspiera WOŚP. Apel do fanów

Justyna Kowalczyk-Tekieli zdecydowała, że w tym roku na licytację WOŚP wystawi wspólny bieg z nią na Giewont. W opisie przedstawiła wstępny plan. "Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5h. Szybciej niż 100 min nie będzie, bo ja szybciej nie umiem. Jeśli trening miałby się odbyć w któryś z dni wakacyjnych bądź weekendowych, wystartujemy wcześnie rano (ok.5.30-6.00). Może nam przeszkodzić burza, albo porywisty wiatr. Deszcz nie będzie kłopotem" - zapewnia.

Dodaje, że dokładny termin realizacji biegu ustali już ze zwycięzcą aukcji. Będzie on dopasowany do wzajemnych planów i ewentualnie korygowany na podstawie prognoz pogody.

"Wspaniały darczyńca powinien mieć buty z bieżnikiem do biegania (!) po górach. Plecaczek biegowy z piciem. Mogę również podpowiedzieć, jak produktywnie używać kijków, które w razie potrzeby pożyczę. Postaram się zadbać o poczucie bezpieczeństwa naszego biegowego zespołu" - obiecuje emerytowana biegaczka narciarska.

Do zakończenia licytacji pozostało 10 dni, a oferowana kwota dobiła do 10 tysięcy i licznik na dłuższą chwilę się zatrzymał, co odnotowuje sama zainteresowana. "Coś się zatrzymało" - alarmuje w mediach społecznościowych w sprawie kwoty, dodając, że wciąż zachęca do udziału i aktywności w aukcji.

Wygląda na to, że apel odniósł pożądany skutek. Licytacja została odświeżona przez następną propozycję, która odrobinę przebiła 10 tys. zł. Można się spodziewać, że ostateczna suma będzie jeszcze wyższa.

Aleksandra Król-Walas: Niezmiernie się cieszę, że mimo małej liczby treningów zdobywam podium w PŚ Polsat Sport

Justyna Kowalczyk-Tekieli Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

Justyna Kowalczyk KIRILL KUDRYAVTSEV/KIRILL KUDRYAVTSEV/ AFP

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News