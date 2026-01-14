Partner merytoryczny: Eleven Sports

Justyna Kowalczyk-Tekieli alarmuje ws. WOŚP. Nie tak miało być. Natychmiastowy efekt

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Darczyńcy działający na rzecz WOŚP pragną, by przekazywane przez nich na aukcje przedmioty i aktywności jak najlepiej przyczyniły się do zebrania funduszy i wsparcia potrzebujących. Nie inaczej jest w przypadku Justyny Kowalczyk-Tekieli, która w mediach społecznościowych zaalarmowała, że jej licytacja się zatrzymała, a pewnie nie tak to sobie wyobrażała. Zachęciła do wsparcia. Efekt apelu? Natychmiastowa odpowiedź fanów.

Kobieta o ciemnych, falowanych włosach siedząca przy stole wśród innych ludzi w tle, ubrana na czarno, patrząca zamyślonym wzrokiem, na pierwszym planie widoczne butelki.
Justyna Kowalczyk-TekieliMICHAL STAWOWIAKNewspix.pl

Justyna Kowalczyk-Tekieli wielokrotnie udowadniała, że ma wielkie, otwarte na potrzeby innych serce. Obejmuje patronatem różne charytatywne wydarzenia, a i sama działa aktywnie. Nieraz brała udział w zakopiańskim Biegu po Oddech, którego cel to zebranie środków na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Na licytację przekazywała też m.in. samochód i sztabkę złota.

Pytana o motywację dla wsparcia PTWM, odpowiedziała jasno. Ujęła ją determinacja chorych w walce o zdrowie i życie. "Trafiłam do Rabki i zobaczyłam, jak oni codziennie walczą. Tym większe zrobiło to na mnie wrażenie, że wśród chorych największa liczba to dzieci. Wtedy właśnie podjęłam decyzję, że muszę coś zrobić" - tłumaczyła dla Polskiej Agencji Prasowej.

Multimedalistka w biegach narciarskich regularnie wspiera również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na aukcji znalazło się coś wyjątkowego. Kowalczyk zaapelowała do fanów.

    Tak Justyna Kowalczyk-Tekieli wspiera WOŚP. Apel do fanów

    Justyna Kowalczyk-Tekieli zdecydowała, że w tym roku na licytację WOŚP wystawi wspólny bieg z nią na Giewont. W opisie przedstawiła wstępny plan. "Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5h. Szybciej niż 100 min nie będzie, bo ja szybciej nie umiem. Jeśli trening miałby się odbyć w któryś z dni wakacyjnych bądź weekendowych, wystartujemy wcześnie rano (ok.5.30-6.00). Może nam przeszkodzić burza, albo porywisty wiatr. Deszcz nie będzie kłopotem" - zapewnia.

    Dodaje, że dokładny termin realizacji biegu ustali już ze zwycięzcą aukcji. Będzie on dopasowany do wzajemnych planów i ewentualnie korygowany na podstawie prognoz pogody.

    "Wspaniały darczyńca powinien mieć buty z bieżnikiem do biegania (!) po górach. Plecaczek biegowy z piciem. Mogę również podpowiedzieć, jak produktywnie używać kijków, które w razie potrzeby pożyczę. Postaram się zadbać o poczucie bezpieczeństwa naszego biegowego zespołu" - obiecuje emerytowana biegaczka narciarska.

    Do zakończenia licytacji pozostało 10 dni, a oferowana kwota dobiła do 10 tysięcy i licznik na dłuższą chwilę się zatrzymał, co odnotowuje sama zainteresowana. "Coś się zatrzymało" - alarmuje w mediach społecznościowych w sprawie kwoty, dodając, że wciąż zachęca do udziału i aktywności w aukcji.

    Wygląda na to, że apel odniósł pożądany skutek. Licytacja została odświeżona przez następną propozycję, która odrobinę przebiła 10 tys. zł. Można się spodziewać, że ostateczna suma będzie jeszcze wyższa.

    Justyna Kowalczyk-Tekieli
    Justyna Kowalczyk-TekieliTomasz Jastrzebowski/Reporter
    Justyna Kowalczyk
    Justyna KowalczykKIRILL KUDRYAVTSEV/KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP
    Mężczyzna w okularach o czerwonych oprawkach trzyma w dłoni identyfikator i mówi do mikrofonu, w tle widoczne są kolorowe plakaty promocyjne.
    Jerzy OwsiakJakub SzametoEast News

