Justyna Kowalczyk reaguje na wpis męża. Wymowny komentarz

To, co połączyło Justynę Kowalczyk i Kacpra Tekieli, to z pewnością sport. Była biegaczka narciarska i jej mąż miłością do aktywności fizycznej chcą zarazić także swojego synka, którego już od najmłodszy lat zabierają na wycieczki w góry . Kacper Tekieli nieco różni się jednak od ukochanej. Ona przez wiele lat reprezentowała Polskę w biegach narciarskich, on natomiast pasjonuje się... wspinaczką ekstremalną. Zdjęcie, które 37-latek opublikował ostatnio w mediach społecznościowych z pewnością przerazi niejednego kibica.