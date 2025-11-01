Partner merytoryczny: Eleven Sports

Justyna Kowalczyk opublikowała nagranie. Nie można przejść obok niego obojętnie. Dwa serduszka

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała w swoich mediach społecznościowych wzruszające nagranie. Widać na nim jej tragicznie zmarłego męża oraz synka Hugo. Obok tego wideo nie można przejść obojętnie.

Justyna Kowalczyk opublikowała nagranie. Nie można przejść obok niego obojętnie
Justyna Kowalczyk opublikowała nagranie. Nie można przejść obok niego obojętnieArtur Szczepanski/REPORTER/Justyna KowalczykEast News

W sobotę (1 listopada) obchodzimy Wszystkich Świętych i wspominamy bliskich, których już z nami nie ma. Justyna Kowalczyk w maju 2023 roku przeżyła wielką tragedię. Wówczas w szwajcarskich Alpach zginął jej mąż - Kacper Tekieli. Jak informował serwis wspinanie.pl, 38-latek spadł podczas zejścia wraz z lawiną na północą stronę gór. Tekieli planował zdobyć wszystkie alpejskie czterotysięczniki w mniej niż 62 dni. Niestety skończyło się to dramatem.

Wzruszające wideo Justyny Kowalczyk

Justyna Kowalczyk w sobotni poranek opublikowała w swoich mediach społecznościowych filmik z udziałem jej zmarłego męża. Widać na nim także ich syna Hugo, który podbiega do ojca. Wpis chwyta za serce. Natychmiast pojawiło się pod nim mnóstwo reakcji. Komentarzy nie ma, ponieważ Justyna ograniczyła możliwość komentowania tego posta.

Zobacz również:

Dariusz Szpakowski opowiedział o śmierci swoich rodziców
Sportowe życie

Szpakowski jechał na mecz. Otrzymał druzgocący telefon. "To był wyrok śmierci"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Justyna Święty-Ersetic: Mam nadzieję, że limit pecha został wyczerpany i teraz będzie już tylko z górki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała zdjęcie ze zmarłym mężem
Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała zdjęcie ze zmarłym mężemInstagram/justyna.kowalczyk.tekieli, Albin MarciniakEast News
Kobieta w czerwonej kurtce z uśmiechem na twarzy rozmawia na tle elektronicznego wyświetlacza zegara. W okrągłym wstawionym kadrze widoczna kobieta biegnąca z dużym wózkiem dziecięcym podczas wydarzenia sportowego.
Justyna Kowalczyk-Tekieli wzięła udział w biegu charytatywnym u boku swojego synaPawel MurzynEast News
Justyna Kowalczyk, Sochi 2014
Justyna Kowalczyk, Sochi 2014PIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja