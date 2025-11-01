W sobotę (1 listopada) obchodzimy Wszystkich Świętych i wspominamy bliskich, których już z nami nie ma. Justyna Kowalczyk w maju 2023 roku przeżyła wielką tragedię. Wówczas w szwajcarskich Alpach zginął jej mąż - Kacper Tekieli. Jak informował serwis wspinanie.pl, 38-latek spadł podczas zejścia wraz z lawiną na północą stronę gór. Tekieli planował zdobyć wszystkie alpejskie czterotysięczniki w mniej niż 62 dni. Niestety skończyło się to dramatem.