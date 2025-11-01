Justyna Kowalczyk opublikowała nagranie. Nie można przejść obok niego obojętnie. Dwa serduszka
Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała w swoich mediach społecznościowych wzruszające nagranie. Widać na nim jej tragicznie zmarłego męża oraz synka Hugo. Obok tego wideo nie można przejść obojętnie.
W sobotę (1 listopada) obchodzimy Wszystkich Świętych i wspominamy bliskich, których już z nami nie ma. Justyna Kowalczyk w maju 2023 roku przeżyła wielką tragedię. Wówczas w szwajcarskich Alpach zginął jej mąż - Kacper Tekieli. Jak informował serwis wspinanie.pl, 38-latek spadł podczas zejścia wraz z lawiną na północą stronę gór. Tekieli planował zdobyć wszystkie alpejskie czterotysięczniki w mniej niż 62 dni. Niestety skończyło się to dramatem.
Wzruszające wideo Justyny Kowalczyk
Justyna Kowalczyk w sobotni poranek opublikowała w swoich mediach społecznościowych filmik z udziałem jej zmarłego męża. Widać na nim także ich syna Hugo, który podbiega do ojca. Wpis chwyta za serce. Natychmiast pojawiło się pod nim mnóstwo reakcji. Komentarzy nie ma, ponieważ Justyna ograniczyła możliwość komentowania tego posta.