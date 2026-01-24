Justyna Kowalczyk nagle zmieniła zdanie ws. WOŚP. Zaskakujący ruch

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami - odbędzie się w niedzielę 25 stycznia. To nie oznacza jednak, że tego dnia zakończą się wszystkie przygotowane dla organizacji aukcje. Niektóre z nich trwać będą jeszcze przez kolejne kilka tygodni.

Justyna Kowalczyk-Tekieli znów wspomogła WOŚP

Od lat Justyna Kowalczyk-Tekieli regularnie przekazuje różnego rodzaju przedmioty o licytacji w ramach WOŚP. Były już jej biegowe narty, kombinezony czy specjalne stroje. W tym roku mistrzyni olimpijska z Soczi postanowiła jednak nieco zmienić kurs i spróbować czegoś nowego. Zorganizowała wspólny bieg na Giewont, która można było zlicytować.

"Plan jest taki - wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5 godziny. Szybciej niż 100 minut nie będzie, bo ja szybciej nie umiem. Jeśli trening miałby się odbyć w któryś z dni wakacyjnych bądź weekendowych, wystartujemy wcześnie rano (ok. 5.30 - 6.00). Może nam przeszkodzić burza, albo porywisty wiatr. Deszcz nie będzie kłopotem" - przekazała. Wiadomo było jednak, że to zadanie dla doświadczonych i wytrwałych. Aukcja przekroczyła już 12 tys. zł.

Justyna Kowalczyk-Tekieli postanowiła dodać coś jeszcze

Podhalańskiemu sztabowi WOŚP Justyna Kowalczyk-Tekieli postanowiła przekazać coś jeszcze. "Dzięki uprzejmości Pani Justyny Kowalczyk-Tekieli, zwyciężczyni Pucharu Świata w sezonie 2012/2013, na licytację trafia unikalna koszulka mistrzyni!" - można było przeczytać w opisie. Sportsmenka tak postanowiła za to zareklamować nową aukcję na swoim profilu w mediach społecznościowych.

"Nie każdemu chce się gonić po lasach i kamieniach... rozumiem to doskonale. Dlatego mam dla Państwa numerek. Jedyny w swoim rodzaju. Żółty. Otrzymuje go tylko zwycięzca całosezonowej walki o Kryształową Kulę" - napisała Kowalczyk-Tekieli. Od momentu rozpoczęcia aukcji, ta zebrała dokładnie 2001 zł.

