Julia Szeremeta podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu sprawiła niemałą niespodziankę, zdobywając dla naszego kraju pierwszy od 1992 roku medal w boksie na tak prestiżowej imprezie. 20-letnia pięściarka dotarła aż do finału w wadze piórkowej kobiet, w którym musiała uznać wyższość Lin Yu-ting z Tajwanu. Do ojczyzny wróciła jednak jako wicemistrzyni olimpijska.

Julia Szeremeta wsiadła na konia i pokazała, co potrafi. Internauci aż zaniemówili

Jazda konna nie jest w życiu Julii Szeremety nowością. Z końmi bowiem ma ona styczność od najmłodszych lat, o czym opowiadała w rozmowie z "Faktem" jeszcze przed wyjazdem do Paryża. "Mamy stadninę koni. Gdy miałam pięć lat, to już jeździłam konno. Po igrzyskach olimpijskich będę chciała poskakać na koniu przez przeszkody, bo to lubię. Na razie nie próbuję, bo to ryzykowne. Lubię bardzo sport, aktywność. Nie wiem, co bym robiła, gdyby nie sport" - ujawniła wówczas.