Julia Szeremeta z dumą ogłasza. Pięściarka ma co świętować

Julia Szeremeta to jedna z najjaśniejszych nadziei polskiego boksu kobiecego. Już w 2022 roku została mistrzynią Polski w kategorii do 60 kg. W 2023 roku w kategorii do 57 kg sięgnęła po tytuł młodzieżowej mistrzyni Europy. Jej prawdziwym przełomem były jednak XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024, gdzie zdobyła srebrny medal w wadze 57 kg - pierwszy medal olimpijski Polski w boksie od 1992 roku. Dzięki temu osiągnięciu Szeremeta zapisała się w historii polskiego sportu, stając się symbolem nowych możliwości dla polskiego kobiecego boksu.

Młoda pięściarka jest jednak nie tylko wybitną bokserką, ale również przykładem sportowca łączącego karierę sportową ze służbą wojskową. Od lat pełni służbę w Wojsku Polskim, co wymaga od niej wyjątkowej dyscypliny i umiejętności godzenia intensywnych treningów z obowiązkami wojskowymi. Dzięki temu łączy patriotyzm z pasją sportową, stając się wzorem dla młodych sportowców, którzy chcą rozwijać się w sporcie, nie rezygnując przy tym z zaangażowania w służbę.

Wicemistrzyni olimpijska często chwali się nowinkami związanymi z jej służbą wojskową i patriotyzmem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Utytułowana reprezentantka naszego kraju nie zapomniała o Narodowym Święcie Niepodległości i 11 listopada zamieściła na swoim profilu na Instagramie wyjątkowy wpis. Przy okazji poinformowała o swoim kolejnym sukcesie - otrzymała bowiem awans w Wojsku Polskim. "11.11 - Święto Niepodległości. Tym razem wyjątkowe, bo połączone z awansem" - ogłosiła z dumą.

Awans dla Julii Szeremety był bez wątpienia spełnieniem marzeń. Jak przekazano na stronie internetowej Wojska Polskiego, polska pięściarka - podobnie jak 17 innych żołnierzy-sportowców - mianowana na wyższy stopień została przez szefa Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, płk Mariusza Denkewicza.

