Julia Szeremeta wsparła Owsiaka. Za nią poszli kibice, taką sumę zebrali

W 2024 roku o Julii Szeremecie zrobiło się głośno za sprawą srebrnego medalu olimpijskiego, który zdobyła w Paryżu. Ten krążek był dla Polski historycznym osiągnięciem - to pierwsze takie osiągnięcie w polskim boksie kobiecym. Zainteresowanie tym sportem w Polsce nagle skoczyło, a panie odwdzięczyły się medalami na kolejnych ważnych imprezach.

Julia Szeremeta przekazała voucher na 33. finał WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa akcja charytatywna w Polsce. Co roku coraz większa liczba sportowców i gwiazd dokłada się do wspólnej zabawy, która ma na celu pomóc w kupnie sprzętu na leczenie konkretnych grup. W 2025 roku WOŚP zbierał środki na onkologię i hematologię dziecięcą.

Wśród darczyńców znalazła się wtedy Julia Szeremeta. Za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 77 na warszawskich Młocinach, przekazała voucher na trening z nią samą. Ostatecznie aukcja skończyła się na kwocie 2950 zł.

Fani Julii Szeremety zorganizowali własne aukcje

Za przykładem Julii Szeremety poszli również jej fani. Wierni kibice boksu postanowili na cel charytatywny przeznaczyć dwa przedmioty - zdjęcie pięściarki z jej podpisem oraz rękawice bokserskie, również opatrzone autografem wicemistrzyni olimpijskiej. Zdjęcie zostało wystawione przez sztab WOŚP z Pomiechówka, a rękawice przekazał sztabowi z Ostrołęki pan Bogusław Mierzejewski.

Ostatecznie zdjęcie zostało wylicytowane za 1325 zł, a rękawice - za 865 zł. Łącznie trzy aukcje związane z Szeremetą zdobyły dla Orkiestry 5140 zł. Może nie były to kwoty rekordowe, ale zaangażowanie z pewnością się opłaciło.

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCY AFP

Julia Szeremeta zaprasza na licytację WOŚP Instagram/szeremeta15984 materiały prasowe

Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie AFP