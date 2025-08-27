Partner merytoryczny: Eleven Sports

Julia Szeremeta w odważnej stylizacji. Tak bawiła się na mieście przed MŚ

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Julia Szeremeta już niebawem zadebiutuje w seniorskiej obsadzie mistrzostw świata w Liverpoolu. Polska zawodniczka od jakiegoś czasu była mniej widoczna na ringu, ale teraz szykuje się na wielki powrót, by pokazać, że stać ją na złoto. Poza tym pokazała też, że w Wielkiej Brytanii jest miejsce nie tylko na treningi, ale również zabawę.

Julia Szeremeta
Julia SzeremetaGałązkaAKPA

Julia Szeremeta to w tej chwili najbardziej znana polska pięściarka i trudno się temu dziwić - została wicemistrzynią olimpijską w Paryżu i tym samym zdobyła pierwszy medal igrzysk w kobiecym boksie dla Polski. Teraz chciałaby pokazać się z jak najlepszej strony na nadchodzących mistrzostwach świata w Liverpoolu.

Julia Szeremeta bawiła się w Sheffield przed mistrzostwami świata

Ostatnie dni przed mistrzostwami świata Szeremeta spędziła w Sheffield. Już 4 września w Liverpoolu Polka rozpocznie rywalizację swój pierwszy medal seniorskich mistrzostw świata. Po igrzyskach olimpijskich i jej osiągnięciach w Pucharze Świata, wielu liczy z jej strony na historię z sukcesem.

Tymczasem Szeremeta trenuje i wypoczywa w Sheffield. Okazało się, że czas spędzała m.in. na zwiedzaniu, ale pokazała się również z nieco innej, nieznanej strony. Przy okazji założyła całkiem interesującą kreację.

Julia Szeremeta pokazała się w odważnej kreacji

Polska pięściarka pojechała nie tylko trenować i zdobywać medale, ale również zwiedzać i odpoczywać. Pokazała zdjęcia z pobytu w Sheffield, gdzie m.in. grała w minigolfa i wybrała się na wyprawę do galerii handlowej.

Pokazała się w dość interesującej kreacji. Postawiła na brązową, obcisłą spódnicę mini oraz bluzkę w panterkę z głębokim dekoltem. W tym odważnym zestawieniu było jej bardzo do twarzy. Na ostatniej fotografii wystąpiła już w innym anturażu - założyła czerwoną koszulkę polo i białe jeansowe shorty.

Julia Szeremeta ze swoim teamem
