Julia Szeremeta u boku Artura Szpilki. Nagranie trafiło do sieci

Julia Szeremeta to jedna z największych nadziei polskiego boksu. Wicemistrzyni świata oraz wicemistrzyni olimpijska w krótkim czasie udowodniła, że jej talent i determinacja mogą zaprowadzić ją na sam szczyt. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a kolejne sukcesy sprawiają, że coraz więcej kibiców śledzi jej poczynania w ringu. Z kolei Artur Szpilka to zawodnik, którego nazwisko od lat elektryzuje fanów sportów walki. Były pięściarz, znany z widowiskowych pojedynków, dziś próbuje sił w mieszanych sztukach walki, a przy okazji angażuje się w projekty biznesowe i medialne.

Ceremonia medalowa MŚ w boksie z udziałem Julii Szeremety Polsat Sport

Spotkanie Julii Szeremety i Artura Szpilki. Wspólnie przemówili do kibiców

To właśnie ta dwójka spotkała się podczas targów FIWE - jednego z największych wydarzeń fitness i sportów siłowych w Polsce. Szpilka, który na imprezę przybył z partnerką Kamilą Wybrańczyk, promując własne marki, nie krył radości z tego, że mógł zamienić kilka słów z młodą mistrzynią. Na swoim Instastories zamieścił krótką relację, w której przedstawił Julię w wyjątkowo ciepły sposób: "Słuchajcie, jestem tutaj z naszą wicemistrzynią świata, wicemistrzynią olimpijską, a już niedługo mistrzynią świata, Julią Szeremetą. Pozdrawiamy i zapraszamy na jej profil".

Julia, skromna i uśmiechnięta, odpowiedziała krótkim: "Pozdrawiam, miłego", po czym wspólnie z Arturem nagrała rolkę, która szybko rozeszła się po mediach społecznościowych.

Julia Szeremeta i Artur Szpilka wspólnie przemówili do kibiców Instagram/szeremeta15984 materiał zewnętrzny

Dla Julii był to moment na odrobinę luzu. Po srebrnym medalu zdobytym na mistrzostwach świata w Liverpoolu pięściarka miała okazję na chwilę odpoczynku, zanim rozpocznie przygotowania do kolejnych startów. FIWE, pełne gwiazd sportu, trenerów i pasjonatów aktywnego stylu życia, stało się idealnym miejscem do spotkań, wymiany doświadczeń i pokazania się szerokiej publiczności.

Dla Artura Szpilki była to z kolei okazja, by zaprezentować się w roli promotora i wspierającego młodsze pokolenie sportowców. Niewątpliwie spotkanie z Julią Szeremetą dodało wydarzeniu prestiżu i pokazało, że polski boks ma mocne fundamenty i jeszcze mocniejsze perspektywy. W oczach fanów takie momenty budują most między przeszłością a przyszłością - między tym, co już osiągnięto, a tym, co dopiero nadejdzie.

Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie AFP

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCY AFP

Artur Szpilka Foto Olimpik AFP