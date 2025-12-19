Julię Szeremetę śmiało można określić mianem czołowej postaci polskiego sportu. Do świadomości kibiców 22-latka przebiła się latem ubiegłego roku, gdy po kapitalnych bojach wywalczyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Szeremeta tym samym przełamała czarną passę polskiego boksu, zdobywając pierwszy olimpijski medal dla naszego kraju od 1992 roku i sukcesu Wojciecha Bartnika.

Mijający powoli rok również był bardzo udany dla Szeremety. Zaczęło się od srebrnego medalu Pucharu Świata w Brazylii. Docelową imprezą 2025 roku dla Polki były mistrzostwa świata organizowane w angielskim Liverpoolu. Wyjazd na Wyspy Brytyjskie przyniósł kolejne srebro - w boju o mistrzostwo świata musiała uznać wyższość pochodzącej z Indii Jaismine Lamborii.

Na dokładkę polska zawodniczka wystąpiła w swojej ostatniej młodzieżowej imprezie w karierze. Pod koniec listopada Szeremeta wystąpiła w mistrzostwach Europy do lat 23, w wielkim stylu sięgając po mistrzowski tytuł. W jej przypadku można mówić o powtórce z rozrywki - dwa lata wcześniej w Budvie Szeremeta również była najlepsza.

Prócz boksu Julia Szeremeta uprawia również inne sporty. Jeden z nich może budzić kontrowersje

Sukcesy sportowe sprawiły, że Szeremeta stała się rozpoznawalną postacią w całej Polsce. Kibice z zaciekawieniem śledzą nowinki również z bardziej prywatnej sfery jej życia. Sama pięściarka kilkukrotnie otworzyła się, zdradzając w wywiadzie kilka ciekawostek o samej sobie.

W rozmowach z dziennikarzami Szeremeta kilkukrotnie zdradziła, że w jej życiu istnieje jeszcze jedna dyscyplina sportowa, która absorbuję ją w wolnym czasie. Chociaż jak sama przyznaje, docelowo ma to jej pomagać również w wykonywanym przez nią fachu. Mowa o pole dance, dyscyplinie sportu, która w naszym kraju jest coraz bardziej popularna.

- Tak naprawdę ten sport rozwija wiele partii mięśni, a mi potrzeba nieco usztywnienia, by mieć jeszcze mocniejsze ciosy - stwierdziła Szeremeta w rozmowie z "WP SportoweFakty" w maju 2024 roku.

Jak się szybko okazało, inspiracją dla Szeremety miała być sugestia trenera narodowej kadry Tomasza Dylaka. Jego zdaniem taka forma aktywności fizycznej bardzo dobrze działa przy okazji lżejszych treningów, co finalnie może wydatnie pomóc w ringu. "Trener zapisał mnie kiedyś na pole dance, bo podczas walki nie dociskałam pięści. Treningi na rurze z pewnością pomogły mi zwalczyć ten problem" - opowiadała Szeremeta w wywiadzie z Newonce.

Prawdziwą furorę w mediach społecznościowych wywołał jeden z wpisów Szeremety z początku 2025 roku, gdy ta uczestniczyła w treningu pole dance wraz z trenerką Weroniką Słotwińską.

Pole dance jest aktywnością, która w Polsce zyskuję coraz większą popularność. Od 2017 roku jest oficjalnie uznawany za dyscyplinę sportową, a co jakiś czas trwają spekulację, by rywalizacje na rurze włączyć do listy dyscyplin olimpijskich. Póki co takich decyzji jednak nie podjęto.

