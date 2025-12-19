Partner merytoryczny: Eleven Sports

Julia Szeremeta spróbowała innej dyscypliny sportu. Wszystko przez sugestie trenera

Bartłomiej Wrzesiński

Od momentu zdobycia srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich kariera Julii Szeremety niebywale przyśpieszyła. Dzisiaj 22-letnia pięściarka jest jedną z najbardziej popularnych sportowców w Polsce. Jak sama zdradziła w rozmowie z mediami, boks nie jest jedyną dyscypliną sportu w którą się zaangażowała. Za radą swojego trenera podjęła inną aktywność, która w naszym kraju wciąż może budzić kontrowersje.

Młoda kobieta z długimi, prostymi włosami uśmiecha się, ubrana w niebieską kurtkę dżinsową i trzyma niebieskie rękawice bokserskie, na rozmytym tle miejskiej ulicy.
Julia SzeremetaVIPHOTOEast News

Julię Szeremetę śmiało można określić mianem czołowej postaci polskiego sportu. Do świadomości kibiców 22-latka przebiła się latem ubiegłego roku, gdy po kapitalnych bojach wywalczyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Szeremeta tym samym przełamała czarną passę polskiego boksu, zdobywając pierwszy olimpijski medal dla naszego kraju od 1992 roku i sukcesu Wojciecha Bartnika.

Mijający powoli rok również był bardzo udany dla Szeremety. Zaczęło się od srebrnego medalu Pucharu Świata w Brazylii. Docelową imprezą 2025 roku dla Polki były mistrzostwa świata organizowane w angielskim Liverpoolu. Wyjazd na Wyspy Brytyjskie przyniósł kolejne srebro - w boju o mistrzostwo świata musiała uznać wyższość pochodzącej z Indii Jaismine Lamborii.

Na dokładkę polska zawodniczka wystąpiła w swojej ostatniej młodzieżowej imprezie w karierze. Pod koniec listopada Szeremeta wystąpiła w mistrzostwach Europy do lat 23, w wielkim stylu sięgając po mistrzowski tytuł. W jej przypadku można mówić o powtórce z rozrywki - dwa lata wcześniej w Budvie Szeremeta również była najlepsza.

    Sukcesy sportowe sprawiły, że Szeremeta stała się rozpoznawalną postacią w całej Polsce. Kibice z zaciekawieniem śledzą nowinki również z bardziej prywatnej sfery jej życia. Sama pięściarka kilkukrotnie otworzyła się, zdradzając w wywiadzie kilka ciekawostek o samej sobie.

    W rozmowach z dziennikarzami Szeremeta kilkukrotnie zdradziła, że w jej życiu istnieje jeszcze jedna dyscyplina sportowa, która absorbuję ją w wolnym czasie. Chociaż jak sama przyznaje, docelowo ma to jej pomagać również w wykonywanym przez nią fachu. Mowa o pole dance, dyscyplinie sportu, która w naszym kraju jest coraz bardziej popularna.

    - Tak naprawdę ten sport rozwija wiele partii mięśni, a mi potrzeba nieco usztywnienia, by mieć jeszcze mocniejsze ciosy - stwierdziła Szeremeta w rozmowie z "WP SportoweFakty" w maju 2024 roku.

    Jak się szybko okazało, inspiracją dla Szeremety miała być sugestia trenera narodowej kadry Tomasza Dylaka. Jego zdaniem taka forma aktywności fizycznej bardzo dobrze działa przy okazji lżejszych treningów, co finalnie może wydatnie pomóc w ringu. "Trener zapisał mnie kiedyś na pole dance, bo podczas walki nie dociskałam pięści. Treningi na rurze z pewnością pomogły mi zwalczyć ten problem" - opowiadała Szeremeta w wywiadzie z Newonce.

    Prawdziwą furorę w mediach społecznościowych wywołał jeden z wpisów Szeremety z początku 2025 roku, gdy ta uczestniczyła w treningu pole dance wraz z trenerką Weroniką Słotwińską.

    Pole dance jest aktywnością, która w Polsce zyskuję coraz większą popularność. Od 2017 roku jest oficjalnie uznawany za dyscyplinę sportową, a co jakiś czas trwają spekulację, by rywalizacje na rurze włączyć do listy dyscyplin olimpijskich. Póki co takich decyzji jednak nie podjęto.

    Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Walka z MŚ 2025. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Młoda kobieta z długimi brązowymi włosami i niebieskimi oczami stoi na tle ciemnego, nieostrego napisu, nosi delikatny naszyjnik i czarną, cienką ramiączkową bluzkę, jej wyraz twarzy jest spokojny i neutralny.
    Julia SzeremetaKrzysztof RadzkiEast News
    Trójka sportowców w czerwono-białych strojach z orzełkami na piersi stoi wśród ludzi, dwie osoby w sportowej odzieży reprezentują Polskę, kobieta na pierwszym planie w stroju bokserskim przygotowuje się do zawodów, atmosfera skupienia i oczekiwania.
    Julia Szeremeta z treneramiTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
    Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie
    Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksieAFP

