Julia Szeremeta przyciśnięta do ściany. Wyjaśniła start z list Konfederacji

Julia Szeremeta wróciła do Polski ze srebrnym medalem, a jej historia doprowadziła do tego, że nagrodę w postaci mieszkania dla złotych medalistów otrzymały również indywidualne zdobywczynie srebrnych krążków. Niektóre sprawy chciano jednak wyjaśnić, na przykład, dlaczego w mediach społecznościowych Szeremety tuż przed walką z Lin Yu-ting pojawiały się kontrowersyjne treści oraz dlaczego pięściarka startowała w wyborach samorządowych z list Konfederacji .

Julia Szeremeta w ogniu pytań

Pięściarka z Bieniowa była kandydatką do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ustawiono ją na liście jako czwartą i ostatecznie nie udało jej się uzyskać mandatu. Łącznie oddano na nią 1409 głosów, co dawało 1 proc. wszystkich głosów w wyborach do instytucji wojewódzkiego sejmiku. Brak mandatu nie znaczył, że o jej polityczną przeszłość nie będą padały pytania.