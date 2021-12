W sierpniu media obiegła wieść o rozwodzie piłkarza reprezentacji Niemiec i Borussii Mönchengladbach. Jonas Hofmann i Lena byli parą przez 12 lat, przez 6 lat tworzyli małżeństwo, lecz obecnie ich związek należy już do przeszłości. Żyli z dala od błysku fleszy, chronili swoją prywatność, ale trudno było im ukryć rozstanie przed opinią publiczną.

Niedawno okazało się, że sportowiec znów jest zakochany. Jego nową wybranką jest popularna dziennikarka, Laura Winter. Początkowo niemieckie media jedynie spekulowały o tym, że tę parę połączyło gorące uczucie, lecz teraz nie ma co do tego już żadnych wątpliwości. Oboje opublikowali w mediach społecznościowych wymowne fotografie.



Na fotce na profilu Jonasa widnieje on sam w restauracji. Mężczyzna uśmiecha się szeroko i trzyma za rękę kobietę, która znajduje się poza kadrem, widać jedynie jej dłoń. Pod zdjęciem pełno jest komentarzy od kolegów-piłkarzy oraz innych znanych osób. "Romans wisi w powietrzu" - zażartował muzyk, Pietro Lombardi.



Reklama

Instagram Post

Dokładnie w tym samym czasie Laura opublikowała podobną fotografię - z ręką na restauracyjnym stole i z uśmiechem na twarzy - u siebie na Instagramie. Zdjęcie jest zrobione z przeciwnej perspektywy niż to udostępnione u sportowca. "Kocham cię" - napisała krótko, ale wymownie.



Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Werder Brema - Borussia Moenchengladbach 2-4 - skrót (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jonas Hofmann i Laura Winter są parą. Kim jest partnerka piłkarza?

Laura jest młodsza od nowego partnera o 2 lata. Jest dziennikarką, we wrześniu przeszła z Radia Hamburg do stacji telewizyjnej Sky Sport, dla której często relacjonuje wydarzenia sportowe, w tym mecze Bundesligi. Dzięki temu ona i Jonas mogą widywać się nie tylko prywatnie, ale też w czasie pracy.

Kilka dni temu Borussia podejmowała SC Freiburg, lecz Hofmann uniknął spotkania przed kamerą ze swoją partnerką, ponieważ pojedynek był transmitowany przez inną platformę. "Nie będzie konfliktu interesów" - orzekł "Bild".

Winter doskonale wie, co oznacza i z czym wiąże się spotykanie z profesjonalnym piłkarzem. Do 2020 roku jej ukochanym był zawodnik HSV Hamburg, Tim Leibold. U sportowca nie układa się tak dobrze jak u jego byłej. Niedawno doznał kontuzji i musiał przejść operację.

Chciałem podziękować wszystkim, którzy myśleli o mnie i za wszystkie dobre słowa, zwłaszcza wszystkim kibicom. Operacja przebiegła pomyślnie i jestem o krok bliżej do kolejnego domowego meczu w Volkspark. Przez cały sezon trzymam kciuki za chłopaków, nawet jeśli przeżywam horror tylko przed telewizorem. Niedługo znów spotkamy się w HSV - napisał na Instagramie.

Instagram Post

Z kolei Laura zamieściła nową fotografię, na której udokumentowała, w jaki sposób spędza swój wolny czas. Relaksuje się w kawiarni, przy szklance latte. Kto wie, może i tym razem towarzyszył jej Jonas?

Instagram Post

Instagram Post





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

NIEBYWAŁY WYNIK W BUNDESLIDZE! I TO JUŻ DO PRZERWY

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - VFL BOCHUM 1848 2-1 (2-0). LIGA NIEMIECKA - 10. KOLEJKA BUNDESLIGI

KP