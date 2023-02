W swoim pamiętniku "Promises to Keep" Joe Biden wspominał o swojej futbolowej karierze z czasów uniwersyteckich. Musiał ją porzucić ze względu na słabe stopnie, lecz sportowi wciąż sporo zawdzięcza. Okazuje się - co może być zaskoczeniem - że obecny prezydent USA borykał się z zaburzeniami mowy, z którymi poradził sobie dzięki boiskowym wyczynom. One dodały mu pewności siebie. Za odejściem z drużyny kryje się też historia miłosna.