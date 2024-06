Latem 2022 roku Anna i Robert Lewandowscy wraz z córkami opuścili Niemcy i przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii. Zmiana miejsca zamieszkania w dużej mierze związana była z transferem "Lewego" z Bayernu Monachium do FC Barcelona , jednak nikt nie ukrywał, że dużą rolę w zmianach w życiu zawodowym męża odegrała właśnie trenerka fitness.

Po przeprowadzce do Katalonii życie Anny i Roberta zmieniło się o 180 stopni. Piłkarz szybko odnalazł się w szeregach nowego klubu i stał się tam jedną z kluczowych postaci. Jego małżonka natomiast nawiązała nowe przyjaźnie i odnalazła pasję, którym poświęca teraz cały swój wolny czas.

Anna Lewandowska w Barcelonie pokochała bachatę. To jej wielka pasja

Anna Lewandowska po zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju postanowiła spróbować nowej formy aktywności fizycznej i zapisała się na zajęcia z bachaty. 35-latka z pewnością nie spodziewała się jednak, że w niedalekiej przyszłości taniec stanie się jej ogromną pasją. WAG piłkarskiej reprezentacji Polski bowiem coraz śmielej zaczęła wchodzić w ten świat, a bachata zawróciła jej w głowie do tego stopnia, że dodała nawet zajęcia z tańca do swojej aplikacji treningowej. Lekcje bachaty są teraz także stałym elementem w repertuarze zajęć na obozach treningowych Lewandowskiej, Camp by Ann.