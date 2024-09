W południowo-zachodniej części Polski trwa walka z żywiołem . Od kilku już dni powódź niszczy polskie miasta , pozbawiając ludzi dachu nad głową. W mediach pojawiły się nawet informacje o kilku ofiarach śmiertelnych , które nie zdołały wygrać tejże nierównej batalii. Skutki ulewnych deszczy, jakie przeszły przez centralną Europę w ubiegły weekend, odczuły na własnej skórze także gwiazdy polskiego sportu. Woda wdarła się do domu Bartosza i Anny Kurków , sklep należący do rodziny Piotra i Laury Zielińskich został natomiast doszczętnie zniszczony.

Joanna Jędrzejczyk zabrała głos w sprawie powodzi. Prosi Polaków o pomoc

" Jako Polska, Polacy, społeczeństwo toczymy najmocniejszą walkę. Stajemy oko w oko z olbrzymią tragedią. Stan klęski żywiołowej ogłoszony w województwie opolskim, śląskim, dolnośląskim. Chociaż docierają do nas informacje o zalanej Warszawie. Te filmy, zdjęcia są przerażające. Ma nadejść kolejna fala powodziowa prawdopodobnie do Wrocławia i innych miejscowości. Form pomocy jest bardzo dużo, od tych fizycznych, którą możemy ofiarować, poprzez materialną. Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Siepomaga.pl, nie możemy zapominać o naszych czworonożnych przyjaciołach i innych zwierzętach, DIOZ.pl i inne strony" - przekazała.

Była gwiazda federacji UFC podkreśliła, że w żywiołem walczą także znane postacie ze świata polskiego showbiznesu. Jest to doskonały przykład na to, że klęski żywiołowe mogą dotknąć każdego, bez względu na status. "Mnie poruszyła historia Sebastiana Szczęsnego, polskiego dziennikarza sportowego, którego miejscowość została doszczętnie zalana i odcięta od świata. Jako fundacja JJ Stars Foundation kierujemy tam dzisiaj największe możliwe środki. Jestem po telefonie już z osobą, która będzie w stanie załatwić busa z wodą, bo brakuje wody, brakuje suchego prowiantu. Koce, ręczniki oraz inne najpotrzebniejsze materiały, chociażby również opatrunkowe. Moi drodzy, wszystkie ręce na pokład. Wiem, że jako Polacy potrafimy pokazać tą legendarną polską siłę. Potrafimy pomagać innym w potrzebie, a w tym czasie to my potrzebujemy tej pomocy" - przyznała fighterka.