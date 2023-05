Joanna Jędrzejczyk w szpitalu. "Doktor miał trochę roboty"

Joanna Jędrzejczyk przeszła poważny zabieg. "Teraz 9 miesięcy rehabilitacji"

Znana pod pseudonimem "JJ" zawodniczka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który na pierwszy rzut oka miał prawo zaniepokoić wielu kibiców. Jędrzejczyk dodała bowiem na Instagramie... fotki ze szpitala . Jak się okazuje, doświadczona sportsmenka musiała przejść zabieg barku . "Kosmetyka. Trochę bolesna, ale po 20 latach w profesjonalnym sporcie okazała się konieczna. Teraz 9 miesięcy rehabilitacji, wolnych obrotów oraz cierpliwości i wrócę do robienia tego, co kocham - czyli sportu, rywalizacji i jeszcze więcej sportu. Planów mam co niemiara, a wiecie, że u mnie nie kończy się wyłącznie na planach. MARZENIE - CEL" - zaczęła.

Internauci nie przeszli obojętnie wobec wpisu Jędrzejczyk. "Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia!", "Szalone? Bądź szaleńcem już zawsze w takim razie. Dużo zdrowia", "Nawet tuż po zabiegu uśmiech na twarzy. Zdrówka!", "Asia to drobiazg do tego co robiłaś w klatce, życzę zdrówka", "Dużo zdrowia JJ. Jesteś niesamowita" - pisali w komentarzach.