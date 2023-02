10 km! Dawno nie przebiegłam takiego dystansu. Jestem taka szczęśliwa i czuję się świetnie. Jesteście typem człowieka który "robi to co musi"? Czy raczej typem "jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze jedna mila, jeszcze sekunda, jeszcze jedna dodatkowa minuta czytania książki, jeden krok do przodu"? Odkąd pamiętam, staram się być o krok do przodu i stawać się lepsza nie tylko jako człowiek, ale lepsza we wszystkim, co robię w życiu każdego dnia

~ napisała na Instagramie.