Joanna Jędrzejczyk szaleje w polskich górach. I to nie sama

Joanna Jędrzejczyk przez wiele lat z dumą reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej, odnosząc sukcesy jako zawodniczka MMA. W 2022 roku po przegranej walce z Weili Zhang “JJ" niespodziewanie ogłosiła przejście na sportową emeryturę . "Kocham życie, dlatego muszę zdecydować się na sportową emeryturę... To było cudowne 20 lat, w tym roku sama skończę 35, a chcę zostać mamą i rozkręcić biznes . Trenowałam przez dwie dekady, czyli przez większość swojego życia. UFC, Dana, przepraszam, że Wam zawiodłam. Chcę podziękować wszystkim pracownikom organizacji. Kocham was wszystkich" - mówiła wówczas.

Joanna Jędrzejczyk i Olga Łasak na wypadzie w polskich górach

"Złapałyśmy się z Oldżi na dzień w Istebnej, aby po kilkunastu latach nie jeżdżenia na nartach złapać trochę świeżości i umiejętności. Ja co prawda jeszcze pod koniec roku wzięłam dwa dni lekcji, ale ‚sportowa ambicja’ nie pozwala mi spocząć na takim poziomie. Kuba zaraził nas swoim uśmiechem i pozytywną energią, a że my lubimy się uśmiechać to lekcje przebiegły w cudownej atmosferze. Uwielbiam się uczyć, doszkalać i rozwijać w nowych dziedzinach, które odkrywam. Dzięki Kubie mogę z większą radością a co ważniejsze bezpieczniej i świadomie atakować stoki" - napisała na Instagramie.