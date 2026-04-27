Joanna Jędrzejczyk przemówiła ws. akcji Łatwoganga. Tak go nazwała

W ostatnich dniach w polskim internecie działy się rzeczy niezwykle. Po premierze utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", przy okazji którego Bedoes 2115 połączył siły z chorą na nowotwór Mają Mecan, influencer Łatwogang zdecydował się wystartować na platformie YouTube z dziewięciodniową transmisją na żywo, podczas której słuchał w zapętleniu piosenki rapera i podopiecznej fundacji Cancer Fighters, przy okazji zbierając fundusze na wsparcie leczenia chorych na raka dzieci.

Choć z początku Łatwogang zakładał, że uda mu się zebrać około kilkuset tysięcy złotych, szybko udało mu się przekroczyć milion złotych. Kwota za powiększała się w błyskawicznym tempie, a o całej akcji zaczęło dowiadywać się coraz więcej wpływowych osób, w tym dziennikarze, biznesmeni, celebryci i sportowcy. Inicjatywę błyskawicznie postanowili wesprzeć m.in. Robert i Anna Lewandowscy, Jan Bednarek, Ewa Chodakowska, Jan Błachowicz, Wojciech Szczęsny, Iga Świątek, Artur Szpilka, Aleksandra Mirosław, Tomasz Fornal, Piotr Żyła, a także Władimir Semirunnij, który nie dość, że oddał na licytację swój olimpijski medal, to w dodatku w geście solidarności postanowił ogolić sobie głowę.

Joanna Jędrzejczyk poruszona akcją Łatwoganga. "Dzieciaku, jesteś narodowym bohaterem"

Łatwogang w niedzielny wieczór zakończył swoją transmisję w internecie, a przed te kilkaset godzin udało się zebrać ponad 251 mln złotych. I choć live dobiegł końca, kolejne osoby decydują się na wpłaty, a kwota ta stale rośnie. To, co dzieje się w Polsce obiegło cały świat, a o wspaniałej inicjatywie rozpisują się media na całym świecie. Poruszyło to Joannę Jędrzejczyk, która za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do Łatwoganga i wszystkich osób, które dołożyły swoją cegiełkę.

"Piotrze, Łatwogang! Dzieciaku! Jesteś naszym narodowym BOHATEREM! Dokonał się cud! Bedoes, Maja, kocham Was! Fundacja Cancer Fighters, gratuluje! Wiem jak wielkie czyny pójdą za tymi działaniami milionów ludzi. Polsko! Polacy! Jesteście aniołami!" - napisała na Instagramie legenda UFC.

Joanna Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk

