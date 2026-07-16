Mimo że od czasu zakończenia kariery sportowej przez Joannę Jędrzejczyk minęło już kilka lat, wciąż jest ona postacią aktywną medialnie. Przed kilkoma dniami miała wiele powodów do domu - została wyróżniona po raz drugi przez UFC do Hall of Fame. Doceniono w ten sposób jej wpływ na kształt organizacji, a także wybitne osiągnięcia.

Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami". Już oficjalnie

W czwartek Jędrzejczyk znów trafiła na nagłówki. Wszystko za sprawą ogłoszenia jej nową uczestniczką szalenie popularnego programu rozrywkowego. Wcześniej w mediach pojawiały się spekulacje odnośnie do jej udziału.

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Mowa o "Tańcu z Gwiazdami" - Joanna Jędrzejczyk została oficjalnie ogłoszona jako uczestniczka, co wywołało ogromne poruszenie w mediach. Pod wpisem z profilu programu zaroiło się od komentarzy - w większości gratulacji.

Siła, determinacja i charakter – Joanna Jędrzejczyk już niebawem zamelduje się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”! Jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek sportów walki, mistrzyni UFC i ikona światowego MMA, od lat inspiruje swoją pasją, wytrwałością i nieustępliwością Cieszymy się Asiu, że jesteś razem z nami!

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Wśród komentujących pojawili się m.in. Kizo, Michał Materla, czy Maria Jeleniewska. "Klasa" - napisał raper. "O mocneee!! super" - zachwycała się inluencerka. Materla ograniczył się do opublikowania emotikony ognia, której przesłanie było jasne.

Premierowe odcinki 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wystartują w telewizji Polsat jesienią 2026 roku. Poza Joanną Jędrzejczyk potwierdzone zostało już uczestnictwo Izabeli Kuny, Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej, czy Heleny Englert.





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