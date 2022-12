Joanna Jędrzejczyk pochwaliła się fotką z Dubaju. Tam spędzi święta?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W wielu polskich domach rozpoczęły się już przygotowania do świąt, przystrajanie choinki i kupowanie prezentów dla bliskich. Coraz więcej Polaków odchodzi jednak od tradycji i święta bożonarodzeniowe spędza za granicą. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku do tego grona dołączy Joanna Jędrzejczyk.