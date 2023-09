Reprezentacja Polski w piłce nożnej w czwartek (07.09) rozegrała kolejny mecz w ramach eliminacji do Euro 2024. Choć na papierze zespół, z którym przyszło grać naszym Orłom, nie był faworytem , czerwcowa porażka z Mołdawią 2:3 sprawiła, że wielu powątpiewało w zwycięstwo w Warszawie. Ku uciesze kibiców, "Biało-Czerwoni" pokonali Wyspy Owcze 2:0, a z goli cieszył się kapitan drużyny Robert Lewandowski. Podopieczni Fernando Santosa mimo wyniku, musieli mierzyć się z niezadowoleniem publiczności zgromadzonej na PGE Narodowym. Fani narzekali na pierwszą połowę meczu w wykonaniu Polaków. Do 45 minuty nie padła żadna bramka, a wracający do kadry Grzegorz Krychowiak dodatkowo otrzymał "żółty kartonik".