Joanna Jędrzejczyk odpowiedziała na "zaczepkę" Sergio Ramosa. "Witamy w gangu"

Joanna Jędrzejczyk równo rok temu zakończyła sportową karierę. Kobieta ma na swoim koncie liczne sukcesy i przez lata dostarczała kibicom powody do radości. Sławę zyskała dzięki występom w federacji UFC. Zawodniczka MMA po latach rywalizacji i wyrzeczeń, korzysta z życia na sportowej emeryturze. Zaczęła dużo podróżować, czym chwali się w mediach społecznościowych. Jej Instagram pełen jest fotek z odległych zakątków świata. Stała się również bardzo aktywna w sieci, co przełożyło się na... wzrost liczby obserwujących na jej Instagramie. Do grona fanów "JJ" dołączył niedawno gwiazdor piłki nożnej. Sportsmenka z tej okazji nagrała specjalny filmik, komentując zaistniałą sytuacją.