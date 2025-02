Joanna Jędrzejczyk o swoim życiu miłosnym. Tak szczera jeszcze nie była

Joanna Jędrzejczyk to jedna z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych zawodniczek MMA w Polsce. Była ona pierwszą w historii fighterką z naszego kraju, która podpisała kontrakt z UFC, a w ubiegłym roku oficjalnie dołączyła do Galerii Sław tejże federacji. Choć życie zawodowe "JJ" usłane jest różami, tego samego sportsmenka nie może powiedzieć o życiu prywatnym. Po wielu nieudanych związkach 37-latka jest obecnie singielką, jednak wciąż wierzy ona, że w przyszłości uda jej się założyć rodzinę.

Joanna Jędrzejczyk otwiera się na temat życia miłosnego. Mówi o tym wprost

"Byliśmy razem osiem lat, planowaliśmy wspólne życie, zaręczyliśmy się w 2016 roku. Ale wszystko zaczęło się sypać. (...) Próbowałam walczyć, ale wszystko ma swoje granice. (...) Zadzwoniła do mnie ta kobieta, opowiedziała o wszystkim. I widzisz, przyznała się ta osoba, a ten facet nie miał odwagi. Zapytałam się, czy mam jej za to dziękować. (...) Zdrada jest krzywdząca, upokarzająca " - opowiadała o zdradzie ukochanego w rozmowie z redakcją "Wysokie Obcasy".

Jakiś czas temu Joanna Jędrzejczyk postanowiła otworzyć się na temat swojego życia miłosnego. W rozmowie z Żurnalistą zdradziła, jakie ma marzenia i wymagania wobec partnera, z którym chciałaby spędzić resztę życia. "Nie może być tak, że ty jesteś w związku narzeczeńskim i ktoś przychodzi i mówi, dobra przestań już, za dużo tego. Moje ego jest większe niż twoje sukcesy. I nagle ktoś chce ciebie zatrzymać, bo ma swoje widzimisię. To jest bardzo trudne, tutaj chodzi o przyjaźnie, o zaufanie cały czas, a nie wiesz, czy osoby, które spotykasz w swoim życiu, są, będą szczere z tobą. I czy są, po to, bo chcą wykorzystać twoją popularność, czy być z tobą. To jest cały czas balansowanie na równi pochyłej" - podsumowała krótko.