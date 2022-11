Joanna Jędrzejczyk wypoczywa na Karaibach. Kusi w zielonym bikini

Polka jest jedną z aktywniejszych gwiazd polskiego sportu w mediach społecznościowych. Od kilku miesięcy jest już na sportowej emeryturze, z której w pełni korzysta, a zdjęciami z wakacji chętnie dzieli się z kibicami. Najpierw 35-latka pochwaliła się fotkami z podróży do Abu Dhabi , gdzie pojawiła się na gali UFC 280 , by dopingować Mateusza Gamrota . Teraz z kolei przeniosła się na Karaiby , gdzie dumnie pozowała do zdjęć w neonowym bikini .

W najnowszym poście Jędrzejczyk postanowiła podsumować ten rok. "Pracowity rok, który za chwilę się kończy. Bogaty w nowe doświadczenia, wyjazdy, projekty i kontakty. Pracowity sportowo, biznesowo i prywatnie. Już czułam, że dochodzę do limitu (a przecież limity są tylko w naszych głowach) ale cieszę się, że w grafiku znalazłam chociaż 5 dni na totalny reset i doładowanie baterii. I wiem, że tegoroczne doświadczenia pozwolą mi w szczęściu i jeszcze z większym 'głodem' i motywacją pójść po więcej. Także: dużo snu, słońce, palmy, wyciszenie, trochę ruchu, pyszne jedzenie i dodatkowe kilogramy oraz słaby zasięg WiFi, to udane wakacje. PS. kocham słońce, upał i potrzebuje tego do wypoczynku ale uwielbiam też śnieg i nie mogę doczekać się powrotu do kraju" - napisała na Instagramie.