Joanna Jędrzejczyk już nie kryje swojego szczęścia. Podzieliła się nim z całym światem

Joanna Jędrzejczyk jest już na sportowej emeryturze

"Robię to od 20 lat. W tym roku będę obchodzić 35. urodziny. Chcę być mamą, chcę zająć się biznesem" - powiedziała w 2022 roku tuż po walce z Weili Zhang, którą przegrała.

Później jeszcze przez chwilę wahała się, czy nie wrócić. "Gdybym miała wracać, to powinnam to robić już teraz. Nie jest mi łatwo z tą decyzją. Od kilku dni czuję, że bardzo chciałabym wrócić. Nie chcę wyjść na osobę, która mówi jedno, a robi drugie. Ja cały czas to czuję i to mnie bardzo męczy" - mówiła w Polsat Sport. Reklama

Ostatecznie jednak nie zdecydowała się na powrót do zawodowego sportu, ale to nie znaczy, że zniknęła z przestrzeni medialnej. Wręcz przeciwnie. Joanna Jędrzejczyk nie tylko udziela się w mediach, ale przede wszystkim na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 2 mln. osób. To właśnie tam relacjonuje swoje codzienne życie, które pełne jest różnych atrakcji.

Obecnie sportsmenka przebywa w podróży, którą także relacjonuje w sieci.

Reklama Najdłuższe wymiany na Wimbledonie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jędrzejczyk szczęśliwa jak nigdy dotąd

Joanna Jędrzejczyk była w wielu miejscach na świecie, czy to zawodowo, czy prywatnie. Obecnie obrała kierunek Hawaje, który okazał się strzałem w dziesiątkę. W jednym z najnowszych postów na Insgaramie wprost przyznała, że miejsce to ją zachwyciło, a ona sama nigdy nie była tak szczęśliwa jak teraz.

W języku angielskim napisała do swoich fanów: "Byłam w wielu miejscach, ale szczerze mówiąc Hawaje sprawiły, że się w nich zakochałam. Nie pamiętam, kiedy czułam w sobie tego typu szczęście. Uśmiecham się do siebie każdego dnia. Jestem wdzięczna za te hipnotyzujące chwile. I nie chodzi tylko o te wszystkie miejsca i widoki, ale o coś więcej... Myślę, że możemy to znaleźć tylko w sobie" - napisała. Reklama

Fani również zauważyli szczęście, które od niej emanuje. "Wyglądasz na naprawdę szczęśliwą", "Twoja historia jeszcze się nie skończyła. To dopiero początek", "Zawsze jesteś piękna. Przynajmniej w moich oczach", "Wygląda pani kwitnąco i pięknie", "Wyglądasz niesamowicie" - można przeczytać w komentarzach pod postem, w którym podzieliła się swoim szczęściem.