Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość klubowa Cristiano Ronaldo stała pod znakiem zapytania. Po przedwczesnym zakończeniu współpracy Portugalczyka z Manchesterem United nie wiadomo było, czy i w jakich barwach występował będzie w kolejnych latach 38-letni napastnik. W okresie świąteczno-noworocznym szczęście uśmiechnęło się do gwiazdora futbolu. Podpisał on bowiem kontrakt z klubem Al-Nassr i wraz z rodziną przeprowadzili się do Arabii Saudyjskiej.

To, że Ronaldo jeszcze przez kilka lat występował będzie jako zawodnik saudyjskiego klubu wcale nie oznacza, że nie myśli on już o przyszłości i życiu na sportowej emeryturze. Jakiś czas temu CR7 zakupił luksusową nieruchomość wartą około 7,2 mln euro w jednej z najdroższych dzielnic Lizbony. Piłkarz miał ambitne plany co do wyglądu nowej posiadłości, marzył mu się bowiem ogromny taras z baldachimem.