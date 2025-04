Jest ośmiokrotną mistrzynią Polski. Juror "Top Model" to jej brat

On jest projektantem mody i jurorem "Top Model". Ona - ośmiokrotną mistrzynią Polski i złotą medalistką mistrzostw Europy w surfingu i wiceprezeską zarządu w rodzinnej firmie spożywczej. Jako rodzeństwo Karolina Wolińska i Dawid Woliński stanowią bardzo zgrany duet. Wspierają się nawzajem i chętnie pokazują w programach śniadaniowych. Zawodniczka na co dzień mieszka jednak poza granicami Polski, by móc w jak najlepszych warunkach uprawiać swój ukochany sport.