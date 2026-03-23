Alisha Lehmann to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najpopularniejszych piłkarek świata. 27-letnia reprezentantka Szwajcarii zdobyła ogromną popularność nie tylko dzięki występom na boisku, ale również aktywności w mediach społecznościowych. Na swoim koncie na Instagramie zgromadziła blisko 16 milionów obserwujących, a kolejne miliony śledzą ją na TikToku. Sportowo dała się poznać m.in. w angielskiej Women's Super League, gdzie reprezentowała takie kluby jak West Ham United, Everton czy Aston Villa. W 2024 roku przeniosła się do Juventusu, później grała także w Como, a ostatecznie wróciła do Anglii i zasiliła Leicester City.

Alisha Lehmann chciała zakończyć karierę. "Ludzie nie wiedzą, ile wysiłku wkładam"

Choć jej kariera rozwija się dynamicznie zarówno na boisku, jak i poza nim, popularność ma również swoją ciemną stronę. Lehmann w szczerym wywiadzie wyznała, że przez lata zmagała się z ogromnym hejtem, który momentami odbierał jej radość z gry w piłkę nożną. Internetowi trolle wielokrotnie podważali jej umiejętności, zarzucając jej brak profesjonalizmu i skupianie się wyłącznie na wizerunku.

Piłkarka przyznała, że szczególnie w młodszych latach nie potrafiła radzić sobie z falą krytyki. "Były chwile, kiedy byłam naprawdę smutna i pytałam mamę, czy nie mogę już grać w piłkę nożną" - zdradziła w rozmowie z BBC. Jak podkreśliła, futbol od zawsze był jej największą pasją, dlatego tym bardziej bolały ją słowa podważające jej zaangażowanie.

Lehmann stanowczo odpiera zarzuty, podkreślając, że jest w pełni oddana sportowi. Dba o regenerację, trenuje z maksymalnym zaangażowaniem i stale pracuje nad poprawą swoich umiejętności. "Ludzie nie wiedzą, ile wysiłku wkładam. Myślą, że tylko trenuję i nagrywam TikToki - to nieprawda" - zaznaczyła.

Dziś, mimo trudnych doświadczeń, Lehmann patrzy na wszystko z większym dystansem. Jak sama przyznaje, nauczyła się ignorować krytykę i skupiać na tym, co najważniejsze.

FC Barcelona - Rayo Vallecano 1-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport