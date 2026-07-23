Jest decyzja sądu ws. znieważenia hymnu Polski. Zaśpiewali o Niemcach

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił zażalenie przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Glapiak na decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa dotyczącego znieważenia hymnu Rzeczypospolitej Polskiej na konferencji przed galą Prime MMA 16 pod koniec marca tego roku.

"Analiza akt postępowania jednoznacznie wskazuje, że prokurator już na wstępie dokonał błędnej oceny prawnokarnej czynu i w konsekwencji nie podjął stosownych czynności sprawdzających, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, które legły u podstaw zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" - uznał sąd w uzasadnieniu.

Sąd uznał wniosek przewodniczącej KRRiT. Będzie śledztwo ws. znieważenia "Mazurka Dąbrowskiego"

Na konferencji przed galą Prime MMA 16, która to była transmitowana w serwisie YouTube, można było usłyszeć, jak zmieniono słowa wstępu "Mazurka Dąbrowskiego". Fragment "jeszcze Polska nie zginęła" zastąpiono słowami "jeszcze Niemcy nie zginęły, póki my żyjemy".

Przewodnicząca KRRiT zareagowała, kierując do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście wniosek z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych, lecz prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

Agnieszka Glapiak zaskarżyła tę decyzję do warszawskiego Sądu Okręgowego, a ten przychylił się do jej stanowiska, wskazując, że hymn Rzeczypospolitej Polskiej, tak samo jak godło i barwy narodowe, korzysta z ochrony przewidzianej w prawie. Przekazał, że sprawa wymaga pełnego wyjaśnienia.

"Trudno przyjąć, że zmiana kraju z Polski na Niemcy, poprzedzona wulgaryzmami, stanowi zachowanie pierwotnego znaczenia hymnu Rzeczypospolitej Polskiej - Mazurka Dąbrowskiego. Trzeba to rozpatrywać w szerszym kontekście znaczeniowym, a zwłaszcza w ujęciu historycznym" - ocenił sąd.

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