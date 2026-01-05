Jest decyzja ministra z rządu Tuska ws. WOŚP. Nawet Owsiak zaskoczony

Zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Polacy chętnie włączają się w charytatywną inicjatywę firmowaną twarzą Jerzego Owsiaka. Wśród zaangażowanych są również przedstawiciele świata sportu. Na rzecz WOŚP można wylicytować m.in. kombinezon wyścigowy pierwszego Polaka na zapleczu Formuły 1, Romana Bilińskiego, oraz przejazd rajdówką z mistrzem Europy Mikołajem Marczykiem. Jak się okazuje, na aukcję trafił także przedmiot, który może bardzo zainteresować kibiców siatkówki.

Nie lada gratka na licytacji WOŚP. Zostało kilka dni do końca

W lipcu zeszłego roku premier Donald Tusk desygnował Jakuba Rutnickiego na stanowisko ministra sportu i turystyki. Pozytywnie ten wybór ocenił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz. Zauważył, że Rutnicki to nie tylko doświadczony polityk, lecz też zaangażowany sportowiec.

"Dorobek polityczny nowego ministra sportu Jakuba Rutnickiego robi wrażenie, od wielu lat nie tylko zasiada w Sejmie, ale ciężko tam pracuje, nie jest tylko trybikiem w maszynce do głosowań. Czuje sport amatorski, bo sam go zawsze uprawiał i propagował. Kiedyś mu nawet sędziowałem, gdy dokonywał cudów w bramce reprezentacji polskiego Parlamentu" - opisywał Listkiewicz w "Super Expressie".

Nikt mu nie podskoczy nie tylko z racji kompetencji, także imponującej postury zapaśnika wagi ciężkiej

Bliska ministrowi jest nie tylko piłka nożna, lecz także siatkówka. Dysponuje nawet unikatowym przedmiotem, a mianowicie koszulką siatkarskiej reprezentacji Polski, na której podpisy złożyli Jakub Kochanowski, Jakub Popiwczak, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Kewin Sasak, Norbert Huber, Marcin Komenda, Artur Szalpuk, Maksymilian Granieczny, Szymon Jakubiszak, Jan Firlej i Jakub Nowak.

Przedmiot ten, decyzją Jakuba Rutnickiego, został przekazany na rzecz WOŚP. "To nie tylko element garderoby, ale symbol determinacji, pasji i drużynowej siły, który możesz mieć w swojej kolekcji. Nie przegap okazji - taka koszulka to marzenie każdego kibica!" - czytamy w opisie aukcji.

Niecodzienne są okoliczności przekazania koszulki. Jerzy Owsiak sam był zaskoczony i wszystko opisał. "Mistrzowska koszulka naszych siatkarzy otrzymana od Ministra Sportu, który nam ją wręczył, gdy omawialiśmy szczegóły Finału pod PGE Narodowym, którego gospodarzem jest… Minister Sportu i Turystyki. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pan Minister na 34. Finale po raz… kolejny prowadzić będzie finałowe granie w jego rodzinnym mieście w Pniewach. Jest wtedy prowadzącym, DJ-em, konferansjerem i wszystko w jednym!" - zdradził.

Licytacja potrwa do czwartku 12 lutego. Na razie opiewa na kwotę nieco ponad 5 tysięcy złotych, ale można spodziewać się, że suma tylko wzrośnie. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i kwestuje na jasny cel, którym jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej.

Ataki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Rutnicki, 15.10.2025 r. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Jerzy Owsiak Lukasz Gdak/East News East News