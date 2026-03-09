Jest decyzja Karola Nawrockiego. Uhonorowanie po wielkim sukcesie

W ubiegłym roku Zuzanna Kula wygrała The World Games 2025 (zwanych igrzyskami sportów nieolimpijskich) w trójboju siłowym w kategorii wagi lekkiej. Polka podniosła podczas tej imprezy łącznie 536 kilogramów i ustanowiła dwa nowe rekordy.

Karol Nawrocki odznaczył Zuzannę Kulę

W Dzień Kobiet Karol Nawrocki postanowił przyznać odznaczenia kobietom zajmującymi się najróżniejszymi dziedzinami - od sportu, przez działalność charytatywną i społeczną, po naukę i kulturę. Odznaczenia otrzymały Zofia Agnieszka Czechlewska (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), Teresa Sosnowska, s. Maria Rafaela (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), Elżbieta Beata Budny (Złoty Krzyż Zasługi), Ewa Stefania Drobek (Złoty Krzyż Zasługi), Adrianna Małgorzata Garnik (Złoty Krzyż Zasługi), Teresa Kocbach (Złoty Krzyż Zasługi), Marta Elżbieta Miączyńska (Złoty Krzyż Zasługi), Ewelina Szymańska (Srebrny Krzyż Zasługi), Mariola Grażyna Rygielska (Złoty Krzyż Zasługi), Kornelia Weronika Wieczorek (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz Zuzanna Kula (Złoty Krzyż Zasługi).

Kula w ubiegłym roku dokonała przełomowego osiągnięcia i podczas World Games 2025 nie tylko wygrała w swojej kategorii, ale również pobiła dwa rekordy świata, pokazując swoją dominację w trójboju siłowym. Nawrocki przyznał jej odznaczenie "za osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej".

Zuzanna Kula z odznaczeniem. Wielkie osiągnięcia Polki

"Jedna z najwybitniejszych powerlifterek na świecie w swojej kategorii wagowej. W 2025 r. jako mistrzyni świata i rekordzistka globu zdobyła złoty medal w kategorii lekkiej podczas światowych igrzysk sportów nieolimpijskich The World Games w Chengdu w Chinach. Ustanowiła tam nowe rekordy świata, m.in. w przysiadzie ze sztangą (223 kg) oraz w łącznym wyniku wszystkich trzech konkurencji (563 kg), a jej wynik był jednym z najwyższych w historii startów w tej kategorii wagowej" - można było przeczytać o niej na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Poza tym Kula sama jest też trenerką i stara się popularyzować sporty siłowe w Polsce. Na uroczystości miała okazję pokazać się ze swoim ukochanym. Zdjęcie z wydarzenia postanowiła wstawić na swoje media społecznościowe, gdzie zaszczycona i wzruszona cieszyła się z otrzymanego wyróżnienia.

"Tego nie było w moim bingo na 2026. Zostałam odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Pana Prezydenta Karola Nawrockiego. Czuję się niezmiernie wyróżniona, stojąc wśród tak utalentowanych i zasłużonych dla Polski kobiet" - napisała sportsmenka.

Złoto Zuzanny Kuli w trójboju siłowym! materiały prasowe

Prezydent RP Karol Nawrocki Dan Kitwood AFP

