Jest awans Polaków do finału baraży. Z trybun wspierały ich wielkie gwiazdy

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Po zaciętym pojedynku Polska wywalczyła awans do finału baraży o nadchodzące mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tego wieczoru "Biało-Czerwoni" mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie - na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie pojawiły się tysiące kibiców, w tym także znane postacie ze świata sportu, polityki i show-biznesu.

Grzegorz Krychowiak i Marcin Mroczek na meczu Polska - Albania
Grzegorz Krychowiak i Marcin Mroczek na meczu Polska - Albania

To była prawdziwa huśtawka emocji na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. W czwartkowy wieczór "Biało-Czerwoni" wyszli na murawę warszawskiego obiektu, aby zmierzyć się z reprezentacją Albanii w barażach o tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Z początku wszystko wyglądało idealnie. Po kilkunastu minutach jednak taktyka polskiej kadry zaczęła się sypać, co rywale wykorzystali bezlitośnie. W 42. minucie wynik spotkania otworzył Arber Roxha. Niestety, podopieczni Jana Urbana przed zejściem do szatni na przerwę nie byli w stanie odpowiedzieć Albańczykom i po 45 minutach batalii to właśnie nasi rywale mieli przewagę.

W drugiej części spotkania polscy piłkarze prezentowali się już znacznie lepiej. W 63. minucie do remisu doprowadził Robert Lewandowski, a równo 10 minut później na listę strzelców wpisał się również Piotr Zieliński. Choć z niektórych momentach bywało jeszcze niebezpiecznie, Albańczycy nie zdołali jednak po raz kolejny przechytrzyć Kamila Grabary i spotkanie zakończyło się triumfem "Biało-Czerwonych" 2:1. Oznaczało to awans do finału baraży, w którym Lewandowski i spółka zmierzą się z reprezentacją Szwecji.

Plejada gwiazd na meczu Polska - Albania

Podczas walki z Albanią o finał baraży "Biało-Czerwonych" wspierała naprawdę imponująca liczba kibiców. Na trybunach Stadionu PGE Narodowego nie zabrakło celebrytów i znanych osobistości ze świata sportu, polityki i show-biznesu. Kolegów po fachu podczas tak ważnego spotkania wspierał m.in. Grzegorz Krychowiak, któremu towarzyszył prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski. 

Jarosław Królewski i Grzegorz Krychowiak na meczu Polska - Albania

Specjalnie z Hiszpanii na mecz Polska-Albania przyleciały żona i córki Roberta Lewandowskiego, na trybunach nie zabrakło jej również siostry naszego snajpera, Mileny Lewandowskiej-Miros, która pojawiła się w towarzystwie syna.

Milena Lewandowska-Miros z synem

Poczynaniom "Biało-Czerwonych" z bliska przyglądali się także dziennikarze. Fotką z Włodzimierzem Szaranowiczem w sieci pochwalił się były dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski. Na warszawskim stadionie zameldował się również Olivier Janiak, któremu towarzyszyła Karolina Malinowska.

Karolina Malinowska i Olivier Janiak na meczu Polska - Albania

Podczas tak ważnego meczu podopieczni Jana Urbana mogli także liczyć na wsparcie muzyków i aktorów. Z trybun głośno dopingowali ich m.in. Marcin Mroczek i Magdalena Narożna z partnerem.

Oskar Pietuszewski w meczu z Albanią
Chwilę po kluczowym momencie - golu Piotra Zielińskiego
W taki sposób Robert Lewandowski zdobył bramkę na 1:1. To był celny pierwszy strzał Polaków
