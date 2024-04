Jerzy Janowicz z kolegami na wieczorze kawalerskim. Po sieci krążą zdjęcia

Jerzy Janowicz to postać doskonale znana fanom tenisa. Łodzianin swoją przygodę z tą dyscypliną sportową rozpoczął w wieku zaledwie pięciu lat, a dwanaście lat później uzyskał status profesjonalny. Bez wątpienia najlepszym okresem w jego karierze był sezon 2013, kiedy to dotarł on do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu w grze pojedynczej. Wówczas reprezentant Polski zmierzył się z Brytyjczykiem Andym Murrayem, który po czterosetowej batalii wygrał 6:7 (2), 6:4, 6:4, 6:3 i awansował do finału, w którym pokonał Novaka Djokovicia 6:4, 7:5, 6:4.

