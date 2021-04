Jerzy Dudek odwiedził Klinikę Skeczów Męczących

Już w najbliższą niedzielę, 25 kwietnia, o godzinie 20:00 w Telewizji Polsat, ósmy odcinek show "Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących". Tym razem gospodarze leczyli śmiechem piłkarza Jerzego Dudka!

Forma gospodarzy oraz gości odwiedzających Klinikę jest absolutnie szczytowa, o czym będzie można się przekonać już w najbliższą niedzielę w Polsacie. W ósmym odcinku show Jerzy Dudek wziął udział w quizie z wiedzy o piłce nożnej, został dyrygentem, a także sprawdził się w tym, w czym jest najlepszy, czyli roli bramkarza... Jednak tym razem rola ta była dość nietypowa, gdyż Jurek "bronił" wejścia do najlepszego klubu w mieście Koko Dżambo! Oczywiście nie zabrakło skeczu dla gościa, o naszym gościu, czyli Kabaret K2 jak zawsze stanął na wysokości zadania, a Jurek był rozbawiony tym, co dla niego przygotowali!



Goście kabaretowi, Kabaret Czesuaf przygotował aż dwa skecze. Pierwszy "Obrączka", czyli jak odnaleźć pierścionek, gdy nie do końca pamiętasz imię swojej wybranki oraz "Baby Shower" o przygotowaniach do najważniejszego eventu dla przyszłej mamy. W obu przypadkach - ból brzucha ze śmiechu gwarantowany!



Jak co niedzielę odbyły się narady "Sztabu kryzysowego". Tym razem gremium walczyło z kryzysem wieku średniego, który pojawił się u specjalnego człowieka do zadań specjalnych - czyli głównodowodzącego! Będziecie zaskoczeni kreatywnością pomysłów jego towarzyszy.



Za oprawę muzyczną odcinka odpowiada przebojowy zespół Enej.

"Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących" na antenie Polsatu w niedzielę 25 kwietnia o godzinie 20:00!