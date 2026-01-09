Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jeremy Sochan zaskoczył ws. WOŚP. Nie wahał się ani chwili, decyzja zapadła

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż za rogiem, a do grona wspierających go sportowców dołączył teraz Jeremy Sochan. Reprezentant Polski i gwiazdor NBA przekazał na licytację niezwykłą ofertę dla kibiców. Taka okazja może się w najbliższym czasie nie powtórzyć.

Po lewej stronie mężczyzna w czerwonej kurtce trzymający papiery na tle kolorowej grafiki, po prawej koszykarz w stroju meczowym drużyny San Antonio Spurs, otoczony przez publiczność na trybunach.
Jeremy Sochan przygotował na aukcję WOŚP wyjątkową ofertęPIOTR KAMIONKA/REPORTER, Kenneth Richmond/Getty ImagesAFP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim rośnie zaangażowanie znanych postaci ze świata kultury, mediów i sportu. Coraz więcej gwiazd polskiego show-biznesu decyduje się wesprzeć tę wyjątkową inicjatywę, przekazując na aukcje unikatowe przedmioty i doświadczenia. Jak co roku do akcji chętnie włączają się także polscy sportowcy, którzy wykorzystują swoją popularność, by realnie pomóc i zachęcić kibiców do hojnego licytowania. Wylicytować można m.in. bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli, przejazd rajdówką z Mikołajem Marczykiem czy kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego

Jeremy Sochan gra z WOŚP. Niepowtarzalna okazja dla kibiców

Jedną z najbardziej niepowtarzalnych propozycji przygotował Jeremy Sochan, który postanowił dać fanom coś znacznie więcej niż pamiątkowy gadżet. Młody koszykarz od kilku lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków w światowym sporcie. Jako zawodnik San Antonio Spurs na stałe zapisał się w historii NBA, imponując nie tylko umiejętnościami, ale też charakterem i dojrzałością. Reprezentant Polski regularnie podkreśla swoje przywiązanie do kraju i chętnie angażuje się w inicjatywy społeczne.

Sochan już wcześniej pokazał się jako sportowiec otwarty na kibiców i gotowy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Tym razem postanowił pójść o krok dalej i w ramach 34. Finału WOŚP wystawił na aukcję wyjątkowe spotkanie online. Zwycięzca licytacji weźmie udział w 45-minutowej kolacji online z Jeremym Sochanem, podczas której odbędzie się swobodna, szczera rozmowa bez kamer, trybun i presji medialnej. Koszykarz zamówi wspólny posiłek, a rozmowa będzie okazją do poznania go z zupełnie innej, prywatnej strony.

"Choć spotkanie odbywa się online, jego wartość jest absolutnie wyjątkowa - takie rozmowy nie zdarzają się na co dzień, a dostęp do sportowca tej klasy w kameralnej formule to prawdziwa rzadkość" - czytamy w opisie aukcji. To jednak nie koniec - zwycięzca licytacji otrzyma bowiem specjalne gadżety-niespodzianki przygotowane wyłącznie na tę okazję. Licytacja potrwa do 12 lutego do godziny 10.30, a aktualna cena wynosi 2125 złotych (stan na czwartek, 8 stycznia, godz. 17.00).

    Młody mężczyzna w sportowej czarnej bluzie z logotypami trzyma piłkę do koszykówki na hali sportowej, w tle rozmazane trybuny i inne osoby.
    Jeremy SochanMarcin GolbaAFP
    Jeremy Sochan
    Jeremy SochanIcon SportswireEast News
    Mężczyzna w okularach o czerwonych oprawkach trzyma w dłoni identyfikator i mówi do mikrofonu, w tle widoczne są kolorowe plakaty promocyjne.
    Jerzy OwsiakJakub SzametoEast News

