Jeremy Sochan zaskoczył ws. WOŚP. Nie wahał się ani chwili, decyzja zapadła

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim rośnie zaangażowanie znanych postaci ze świata kultury, mediów i sportu. Coraz więcej gwiazd polskiego show-biznesu decyduje się wesprzeć tę wyjątkową inicjatywę, przekazując na aukcje unikatowe przedmioty i doświadczenia. Jak co roku do akcji chętnie włączają się także polscy sportowcy, którzy wykorzystują swoją popularność, by realnie pomóc i zachęcić kibiców do hojnego licytowania. Wylicytować można m.in. bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli, przejazd rajdówką z Mikołajem Marczykiem czy kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego.

Jeremy Sochan gra z WOŚP. Niepowtarzalna okazja dla kibiców

Jedną z najbardziej niepowtarzalnych propozycji przygotował Jeremy Sochan, który postanowił dać fanom coś znacznie więcej niż pamiątkowy gadżet. Młody koszykarz od kilku lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków w światowym sporcie. Jako zawodnik San Antonio Spurs na stałe zapisał się w historii NBA, imponując nie tylko umiejętnościami, ale też charakterem i dojrzałością. Reprezentant Polski regularnie podkreśla swoje przywiązanie do kraju i chętnie angażuje się w inicjatywy społeczne.

Sochan już wcześniej pokazał się jako sportowiec otwarty na kibiców i gotowy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Tym razem postanowił pójść o krok dalej i w ramach 34. Finału WOŚP wystawił na aukcję wyjątkowe spotkanie online. Zwycięzca licytacji weźmie udział w 45-minutowej kolacji online z Jeremym Sochanem, podczas której odbędzie się swobodna, szczera rozmowa bez kamer, trybun i presji medialnej. Koszykarz zamówi wspólny posiłek, a rozmowa będzie okazją do poznania go z zupełnie innej, prywatnej strony.

"Choć spotkanie odbywa się online, jego wartość jest absolutnie wyjątkowa - takie rozmowy nie zdarzają się na co dzień, a dostęp do sportowca tej klasy w kameralnej formule to prawdziwa rzadkość" - czytamy w opisie aukcji. To jednak nie koniec - zwycięzca licytacji otrzyma bowiem specjalne gadżety-niespodzianki przygotowane wyłącznie na tę okazję. Licytacja potrwa do 12 lutego do godziny 10.30, a aktualna cena wynosi 2125 złotych (stan na czwartek, 8 stycznia, godz. 17.00).

