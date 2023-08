Jeremy Sochan szuka miłości? Zwrócił się do kibiców ws. Polek

Jeremy Sochan ma przed sobą drugi sezon w najlepszej lidze świata. Nasz rodzynek w NBA zapewne z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie rozgrywek, bowiem do jego drużyny dołączył 19-letni Victor Wembanyama, który uchodzi za jednego z najlepszych młodych talentów ostatnich lat. W planach podopiecznego Gregga Popovicha na kolejny rok jest również gra w reprezentacji.

"Biało-Czerwoni" wygrali w Gliwicach turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich i tym samym w przyszłym roku nasi zawodnicy powalczą o bilety do Paryża. Poczynania kolegów oglądał Sochan, który zapowiedział, że jeśli będzie w pełni zdrowy, z radością dołączy do zespołu.

Mam nadzieję, że też będę grał. Nie mogę się doczekać. Chciałbym zagrać w turnieju eliminacyjnym. Myślę, że jeśli będę zdrowy, to na pewno tam wystąpię ~ deklarował

Na razie jednak 20-letnie mężczyzna skupia się na innym wydarzeniu. Za dwa dni we Wrocławiu rozpocznie się bowiem obóz treningowy "Basketball Without Borders", w którym udział weźmie wielu popularnych koszykarzy z całej Europy. Swoją obecność potwierdził zawodnik San Antonio Spurs, który po szkoleniu uda się do Warszawy. W stolicy Polski będzie miał okazję spotkać się z kibicami.

Jeremy Sochan zaskakuje. Takiego wyznania jego fani się nie spodziewali

20-latek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie dzięki nim komunikuje się z polskimi kibicami, kiedy trenuje w Stanach Zjednoczonych. Przed turniejem we Wrocławiu gracz podzielił się z internautami przemyśleniami na temat kobiet.

"Pakuję się. Jest tutaj duży bałagan, ale myślałem o czymś innym. Jak będę w Polsce i na obiedzie zauważę jakąś ładną dziewczynę, to mam do niej podejść i co powiedzieć?" - zastanawiał się głośno sportowiec.

Następnie przedstawił możliwy scenariusz. Z uśmiechem na ustach opowiedział historię tego, jak wyglądałoby pierwsze spotkanie z jego potencjalną kandydatką na żonę. "Cześć ładna... A nie, to jednak nie - stwierdził i zaraz dodał: "Dobry wieczór. Jesteś piękna. Mogę twój numer? Tak mam powiedzieć, czy jak?" - zapytał fanów.

W kolejnej relacji na Instagramie 20-latek przyznał, że robił sobie jedynie żarty, nie fani nie dowiedzieli się, co robi Sochan, gdy spotka wymarzoną kobietę na swojej drodze. Gracz kilka razy wspomniał w mediach, że wciąż szuka drugiej połówki.

