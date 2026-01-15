Karol Nawrocki do wyborów prezydenckich w 2025 roku przystępował jako były prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W drugiej turze, która odbyła się 1 czerwca 2025 roku Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego i został prezydentem Polski. Oficjalne zaprzysiężenie odbyło się 6 sierpnia.

Pierwszą wizytą zagraniczną nowo wybranego prezydenta był lot do Waszyngtonu i spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W drodze powrotnej Nawrocki pojawił się w Rzymie, gdzie odbyła się audiencja u Papieża Leona XIV. Nie był to jedyny punkt dwudniowej wizyty we Włoszech.

4 września w Palazzo Chigi w Rzymie Karol Nawrocki spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni. Tematami rozmów podczas wizyty polskiego prezydenta były m.in. bezpieczeństwo w obliczu rosyjskiej polityki oraz umowa handlowa Unia Europejska-Mercosur. Większość spotkania odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Moment przywitania został jednak uwieczniony przez media, a obrazki uśmiechniętej Meloni szybko podbiły polskie media społecznościowe. Wielu dopatrywało się wyrazów dużej sympatii ze strony głowy włoskiego rządu.

Kariera polityczna Giorgi Meloni. Stała u boku Silvio Berlusconiego

Urodzona w 1977 roku w Rzymie Giorgia Meloni już w młodości angażowała się społecznie i politycznie, m.in. zakładając stowarzyszenie sprzeciwiające się reformie edukacji. Kolejnym krokiem było uzyskanie w 2006 roku mandatu poselskiego do Izby Deputowanych. W świat naprawdę wielkiej polityki Meloni weszła dwa lata później, a wszystko za sprawą trzykrotnego premiera Włoch Silvio Berlusconiego.

Meloni w 2008 roku została włączona w skład gabinetu Berlusconiego. W wieku zaledwie 31 lat została ministrem ds. młodzieży, co uczyniło ją najmłodszym ministrem w historii Włoch. Swój urząd piastowała do 2011 roku. W kolejnych latach drogi tej dwójki znowu miały się skrzyżować.

We Włoszech eksperci wprost porównują Meloni i Berlusconiego twierdząc, że ta pierwsza pełnymi garściami czerpała z politycznego podejścia jednego z najsłynniejszych włoskich polityków przełomu XX i XXI wieku. Jednocześnie podkreśla się, jak ważne dla Meloni było wstawiennictwo Berlusconiego.

Bez Berlusconiego nie byłoby Meloni.

Jak opisuje "Politico" Berlusconi maczał palce w upadku rządu Mario Draghiego w 2022 roku, po którym odbyły się wybory parlamentarne. W ich wyniku większość osiągnęła koalicja prawicowa, w skład której weszły ugrupowanie Meloni "Bracia Włosi" oraz "Forza Italia" Berlusconiego. To porozumienie desygnowało na stanowiska premiera Giorgię Meloni. Pomimo wielu przesłanek wskazujących na to, że z czasem kontakty Berlusconiego z Meloni stały się napięte, to nie można nie doceniać wpływu byłego premiera na karierę obecnie urzędującej głowy włoskiego rządu.

Premier Włoch i potentat piłkarski. Jak Berlusconi stworzył potęgę AC Milan

Silvio Berlusconi na przełomie XX i XXI wieku wywarł ogromny wpływ na całe Włochy. Kontrowersyjny polityk znany z wielu skandali obyczajowych aż trzykrotnie pełnił funkcję premiera Włoch. Duży wpływ na jego sukcesy polityczne miało m.in. stworzone przez niego imperium medialne Mediaset.

Dla wielu osób na całym świecie Berlusconi jest znany jednak z kompletnie innej działalności. Włoski polityk przez długie lata był właścicielem AC Milan, doprowadzając go do ogromnych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Berlusconi przejął klub w 1986 roku, gdy ten był w opłakanej sytuacji. 20 milionów dolarów długu oraz błąkanie się w środku tabeli Serie A były normą.

Berlusconi inwestując ogromne kwoty w klub uratował go przed bankructwem. Szybko zaowocowało to pierwszymi sukcesami - AC Milan w 1988 roku sięgnął po pierwsze Scudetto od prawie dziesięciu lat. Zaledwie rok później Mediolańczycy wygrali rozgrywki Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, a rok później dokonali obrony tytułu.

Berlusconi przez ponad 30 lat swoich rządów w Milanie wielokrotnie pełnił funkcję prezesa. Premier włoskiego rządu nie szczędził funduszy na to, by na San Siro regularnie pojawiały się największe gwiazdy futbolu. Owocowało to kolejnymi mistrzostwami Włoch oraz pięcioma triumfami w Lidze Mistrzów (nazywanej do 1992 roku Pucharem Europy Mistrzów Krajowych).

Berlusconi z AC Milan rozstał się na przełomie 2016 i 2017 roku. Klub z Mediolanu został wówczas sprzedany chińskiemu konsorcjum finansowemu Suning Commerce Group's za kwotę 740 milionów euro. Berlusconi jednak niedługo potem wrócił do włoskiej piłki, w 2018 przejmując trzecioligowy wówczas AC Monza. Klub ten pod wodzą Berlusconiego dotarł do Serie A.

Silvio Berlusconi zmarł 12 czerwca 2023 roku w wieku 86 lat. W ostatnich latach swojego życia były premier Włoch oraz właściciel AC Milan zmagał się z chorobą nowotworową.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oraz premier Włoch Giorgia Meloni Photo by MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Silvio Berlusconi i Giorgia Meloni ALBERTO PIZZOLI AFP

Giorgia Meloni podczas wiecu swojej partii Bracia Włosi Domenico Cippitelli / NurPhoto AFP