Choć igrzyska olimpijskie w Paryżu dobiegły końca, internauci i dziennikarze wciąż nie zapomnieli jeszcze o ceremonii otwarcia tej imprezy, która wywołała ogromne poruszenie. Najwięcej mówiło się o występie przedstawicieli społeczności LGBTQ+ , którzy - zdaniem wielu widzów - jawnie naśmiewać się mieli z chrześcijaństwa, parodiując "Ostatnią Wieczerzę" . Ostatecznie głos w tej sprawie zabrał Thomas Jolly, a więc dyrektor artystyczny ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wytłumaczył on, że wspomniany wcześniej obraz wcale nie był jego inspiracją i nie miał on zamiaru obrażać nikogo.

"Myślałem, że było to dość jasne, ponieważ do stołu przybywa Dionizos. Jest on tam, bo jest bogiem święta, wina, ojcem Sequany, bogini związanej z rzeką. Pomysł polegał raczej na tym, by zrobić wielkie święto pogańskie, związane z bogami Olimpu... Olimp - olimpizm" - przekazał w rozmowie z portalem BFMTV.