Jej małżeństwo z Rybusem dobiegło końca. A teraz taki wpis Rosjanki

Historia związku Macieja Rybusa i Lany Bajmatowej od początku budziła spore zainteresowanie. Para poznała się w 2017 roku, gdy piłkarz występował w Rosji. Zakochani z początku ukrywali swoją miłość przed światem, jednak w styczniu 2018 roku piłkarz zdecydował się po raz pierwszy pokazać ukochaną w mediach społecznościowych, a niedługo później oświadczył się wybrance. Zakochani nie zwlekali z formalnościami - w marcu 2018 roku wzięli ślub w Rosji, a nieco ponad rok później zorganizowali uroczystość w Polsce. Owocem ich miłości są ich synowie - Robert i Adrian.

Ich życie prywatne i zawodowe zostało wystawione na próbę po wybuchu wojny w Ukrainie. Gdy na początku 2022 roku Rosja zaatakowała kraj naszych wschodnich sąsiadów, Maciej Rybus - w porównaniu do innych polskich piłkarzy - nie zdecydował się na opuszczenie państwa agresora. Ta decyzja sprawiła, że definitywnie zamknął sobie drzwi do dalszych występów w reprezentacji naszego kraju. Piłkarz tłumaczył wówczas, że w Rosji ma żonę, dzieci, nieruchomości i całe życie budowane przez ponad dekadę, podkreślając, że to tam założył rodzinę i zabezpieczył przyszłość swoich bliskich.

Lana Bajmatowa korzysta z życia po rozwodzie z Maciejem Rybusem. Wymowne słowa

Z czasem zaczęły jednak pojawiać się sygnały, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej. W 2024 roku Lana Bajmatowa usunęła z Instagrama większość wspólnych zdjęć z mężem, co wywołało falę spekulacji wśród internautów. W listopadzie ubiegłego roku rosyjskie media poinformowały, że Bajmatowa złożyła pozew o rozwód i podział majątku. Po rozstaniu Rybus zdecydował się pozostać w Rosji, by utrzymywać stały kontakt z synami, choć nie zerwał całkowicie więzi z Polską i bywa m.in. w rodzinnym Łowiczu.

Tymczasem Lana Bajmatowa coraz chętniej dzieli się w sieci fragmentami swojej nowej codzienności. Ostatnio odwiedziła w Moskwie restaurację z kuchnią bliskowschodnią, prezentując się w różowym topie, kraciastej spódniczce i kamizelce, które uzupełniła białymi butami i jasną torebką. Do zdjęć dołączyła wymowny komentarz. "Nie spiesz się z przewidywaniami. Otwórz się na nieznane i pozwól życiu cię zaskoczyć" - napisała. Ten krótki wpis wielu odebrało jako symboliczny sygnał nowego etapu w życiu byłej żony Macieja Rybusa.

Rozwiń

Maciej Rybus Piotr Szczepanski East News

Maciej Rybus MIKE KIREEV / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Rybus MIKE KIREEV / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Fiorentina - Como. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport