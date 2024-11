Jego śmierć wstrząsnęła polskim futbolem. Tak wygląda grób Franciszka Smudy

Franciszek Smuda spoczął na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kibice regularnie odwiedzają jego grób

Grób zmarłego trenera, podobnie jak on sam - jest niezwykle skromny. Na rodzinnym nagrobku, gdzie pochowani zostali także inni członkowie rodziny trenera, znalazła się jedynie tabliczka informująca o tym, że to właśnie tutaj spoczywa ciało 76-latka. Choć od pogrzebu minęło już kilka miesięcy, fani futbolu nie zapominają o Smudzie - nawet teraz na nagrobku znajduje się mnóstwo zniczy, co świadczy o tym, że miejsce to jest regularnie odwiedzane.