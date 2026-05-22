Wojciech Sobierajski jest rozpoznawalnym w Polsce influencerem, który wsławił się przede wszystkim wyczynami trafiającymi finalnie do Księgi Rekordów Guinessa. W jego dorobku znajdują się m.in. pokonanie dystansu IronMana (226 kilometrów) w przeciągu 27 godzin ciągnąc kłodę ważącą 50 kilogramów czy pobicie rekordu Polski w zwisie na drążku (22 minuty 45 sekund).

Sobierajski szerszej publice pokazał się również jako freakfighter. W swoim debiucie na gali High League 5 pokonał w MMA Kamila Hassana. W kolejnych pojedynkach okazał się lepszy od Piotra Pająka, byłej gwiazdy KSW Grzegorza Szulakowskiego oraz Rafała Borkowskiego. W najbliższą sobotę na gali Fight Mode 1 zmierzy się w pojedynku na gołe pięści z Grzegorzem Makselem.

Tuż przed powrotem do sztuk walki Sobierajski po raz kolejny zadziwił internautów. Na początku maja w jego mediach społecznościowych poinformował o pobiciu kolejnego rekordu. Wraz z ojcem Piotrem miał złowić w Jeziorze Solińskim szczupaka mierzącego 133 centymetry. Taki rezultat bił rekord Polski ustanowiony w 1970 roku.

Rekord Wojciecha Sobierajskiego okazał się mistyfikacją. Teraz może mieć poważne problemy prawne

Początkowy podziw szybko zastąpiły wątpliwości, których nie zabrakło w środowisku wędkarskim. Jak podaje "Radio Zet" jeden z internautów rozpoznał na zdjęciu okaz, który sam złowił rok wcześniej na Jeziorze Żarnowieckim, znajdującym się po drugiej stronie Polski. Swoje wnioski oparł m.in. na ubarwieniu ryby.

W podobnym tonie wypowiedział się również redaktor naczelny "Wiadomości Wędkarskich" Jacek Kolendowicz, który wyjawił, że rekord nie został oficjalnie uznany. Jako powód przedstawiono brak pełnych materiałów pozwalających na weryfikację autentyczności zgłoszenia.

Freakfighter w odpowiedzi opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych specjalne przeprosiny, w których zadeklarował akcję sprzątania brzegów Jeziora Żarnowieckiego.

Wiele wskazuje jednak to, że cała sprawa na tym się nie zakończy. Jednym z zarzutów skierowanych do Sobierajskiego był ten dotyczący podwójnego złamania obowiązujących przepisów. Szczupak bowiem miał zostać złowiony przed sezonem na szczupaki, a na dodatek zostało to uczynione w nocy. W związku z tym wedle informacji "Radia Zet" sprawę zaczęła badać Państwowa Straż Rybacka, a także policja.

Wojciech Sobierajski materiały prasowe

Rekordowy szczupak w Polsce osiągnął 133 cm





