Jego oświadczenie majątkowe robi wrażenie. Dom warty 4 miliony i 8 mieszkań

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Radosław Majewski dwa lata temu poszedł w ślady kolegów po fachu i rozpoczął nowy etap w swoim życiu. Były reprezentant Polski w 2024 roku został radnym miasta Pruszków. Polityczna kariera obliguje 39-latka do składania oświadczeń majątkowych. Z nich wyłania się obraz piłkarza, który przed laty zatroszczył się o komfort finansowy swojej rodziny. W posiadaniu Majewskiego znajduje się szereg nieruchomości wartych miliony złotych. A to nie wszystko.

Radosław Majewski
Radosław MajewskiPawel Wodzynski/East News/ East News

Kariera polityczna skusiła już niejednego byłego sportowca. Dla przykładu, w aktualnej kadencji Parlamentu ławy sejmowe okupują m.in. siatkarze Małgorzata Niemczyk i Paweł Papke, przyszły prezes PZN Apoloniusz Tajner, snowboardzistka Jagna Marczułajtis-Walczak, były piłkarz Artur Siemaszko czy żużlowiec Robert Wardzała.

Jeszcze do niedawna karierę w Parlamencie Europejskim robił były napastnik reprezentacji Polski Tomasz Frankowski. W nowożytnej historii Polski mandat posła sprawowały takie zasłużone postacie dla rodzimego futbolu jak Roman Kosecki, Jan Tomaszewski czy Cezary Kucharski.

W ślady starszych kolegów i koleżanek poszedł również Radosław Majewski. Zawodnik Znicza Pruszków postawił na politykę w lokalnym wydaniu, zdobywając w 2024 roku mandat radnego miasta Pruszków.

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Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Radosław Majewski jest dziewięciokrotnym reprezentantem Polski. Karierę piłkarską zaczynał w Zniczu Pruszków, gdzie przeciął się m.in. z młodym Robertem Lewandowskim. Prócz klubu z rodzinnego miasta Majewski w naszym kraju grał również w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawa, Lechu Poznań, Pogoni Szczecin oraz Wieczystej Kraków. Jeśli chodzi o zagraniczną część kariery, to w CV Majewskiego znajdują się angielski Nottingham Forest, grecka Veria oraz australijski Western Sydney Wanderers.

Majątek Radosława Majewskiego robi wrażenie. Wszystko zawarł w oświadczeniu majątkowym

Lata kariery zaowocowały bardzo pokaźnym majątkiem, który Majewski musiał zadeklarować w ostatnio upublicznionym oświadczeniu majątkowym. Jest to obowiązek m.in. każdego radnego.

W oczy rzucają się przede wszystkim okazałe nieruchomości będące w posiadaniu byłego reprezentanta Polski. Majewski zadeklarował posiadanie na własność m.in. domu o powierzchni 247 metrów kwadratowych, którego wartość wraz z działką wyceniono na 4 miliony złotych. A to nie koniec.

W rękach Majewskiego znajduje się również łącznie osiem mieszkań, które zbiorczo wyceniono na ponad 5,5 miliona złotych. Do tego doliczyć trzeba również lokal usługowy o wartości 800 tysięcy złotych.

Wypełniony ręcznie fragment formularza dotyczącego innych nieruchomości, zawierający informacje o powierzchni, wartości oraz tytule prawnym poszczególnych lokali, zapisane w kilku punktach wraz z oznaczeniami liczbowymi i jednostkami powierzchni oraz k...
Fragment oświadczenia majątkowego Radosława Majewskiego za 2025 rokmateriał zewnętrzny

Oprócz nieruchomości Majewski zgromadził również pokaźne środki finansowe w różnych walutach (złoty, euro, funt brytyjski, dolar australijski) wynoszące ponad 700 tysięcy złotych. W posiadaniu piłkarza znajdują się też dwa samochody - Porsche Panamera oraz Audi Q5 wzięte w leasing oraz trzy zegarki marki Rolex. Całe oświadczenie majątkowe Majewskiego jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszków.

39-latek jest przykładem piłkarza, który jeszcze w trakcie kariery postanowił zatroszczyć się o bezpieczeństwo finansowe. Dzisiaj może sobie pozwolić na dostatnie i komfortowe życie. Wszystko dzięki licznym inwestycjom w nieruchomości. Oprócz pieniędzy należnych z tytułu gry w piłkę Majewski posiada również pakiet udziałów w firmie MM Sport, które wyceniono na 252 tysiące złotych.

- Przez dłuższy czas zarabiałem fajne pieniądze. Wszystko inwestowałem. (...) Pieniądze w piłce są dostatecznie duże, żeby móc pozwolić sobie na godne życie po karierze. Dwanaście lat temu zacząłem inwestować. Część pieniędzy z kontraktów w klubach też odkładałem. Z reszty żyłem - opowiadał Majewski w wywiadzie udzielonym w 2024 roku portalowi "Weszło".

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