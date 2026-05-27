Od wielu lat widok prywatnych biznesmenów zarządzających klubami Ekstraklasy nie są niczym specjalnym. Część z właścicieli jest bardziej rozpoznawalna medialnie, inni z kolei wolą stać z boku i z takiej perspektywy zarządzać swoją własnością. Do pierwszej kategorii zdecydowanie należy Dariusz Mioduski, większościowy właściciel Legii Warszawa i jednocześnie prezes klubu.

Jego przygoda z warszawskim klubem rozpoczęła się w 2012 roku, gdy ten wszedł do rady nadzorczej. Dwa lata później doszło do ostatecznego przełomu - Mioduski wraz z Bogusławem Leśnodorskim wykupili od Grupy ITI 100% udziałów w klubie. W rękach Mioduskiego początkowo było 80% udziałów, później 20% odsprzedał Maciejowi Wandzlowi.

Ostateczny rozpad tercetu zarządzającego Legią nastąpił w 2017 roku, gdy Mioduski odkupił udziały od Leśnodorskiego i Wandzla, stając się tym samym jedynym właścicielem Legii. Jego osoba do dzisiaj budzi spore kontrowersje wśród kibiców. W przypadku porażek lub gorszej passy trybuny przy Łazienkowskiej z ochotą uderzają w osobę właściciela.

Takim majątkiem dysponuje Dariusz Mioduski. Wszystko zaczęło się w USA

Mioduski w dorosłość wchodził na emigracji w USA. Niedługo przed wybuchem stanu wojennego późniejszy właściciel Legii wraz z rodziną opuścił Polskę. Do naszego kraju Mioduski powrócił dziesięć lat później rozpędzając swoją karierę zawodową. Wówczas był już absolwentem Uniwersytetu Harvarda, na którym skończył studia prawnicze. W Warszawie wylądował w celu przypilnowanie otwierania przez jego firmę biura w stolicy.

Istotnym momentem w jego karierze zawodowej był 1997 rok, gdy został partnerem zarządzającym obszarami energetyki i infrastruktury w CMS Cameron McKenna mającym siedzibę w Warszawie. Największy rozwój przypadł jednak na XXI wiek. Wówczas Mioduski otarł się o wielką politykę, będąc od krok od przyjęcia teki ministra skarbu w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

Zamiast polityki Mioduski pozostał w biznesie. W 2007 roku wdrapał się na sam szczyt, przejmując kierownictwo nad Kulczyk Investments. Przez kolejne sześć lat Mioduski sprawował funkcję prezesa holdingu, w rękach którego były m.in. Kampania Piwowarska, czy chemiczna spółka Ciech.

Mioduski do Polski trafił na początku lat 90. Nasz kraj bardzo powoli dochodził do siebie po latach ustroju komunistycznego. W czasach rodzącego się kapitalizmu Mioduski jako prawnik po Harvardzie miał znakomite warunki do zbicia prawdziwej fortuny. Dzisiaj jego majątek jest szacowany na około 350-450 milionów złotych. Takie wartości padły m.in. w programie "Ekstraklasa po godzinach" emitowanym przez Canal+.

Legia Warszawa ten sezon Ekstraklasy zakończyła na szóstym miejscu. "Wojskowi" do samego końca walczyli o prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Ostatecznie ta sztuka się nie udała, rzutem na taśmę po golu Marcela Wędrychowskiego piątą lokatę w końcowym zestawieniu wywalczył GKS Katowice.

