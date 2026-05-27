Jego majątek liczą w setkach milionów. Dzisiaj jest ustawiony do końca życia
Od lat Dariusz Mioduski jest rozpoznawalny w naszym kraju głównie ze względu na zarządzanie Legią Warszawa. 62-latek ma za sobą imponującą karierę biznesową rozpoczęto jeszcze na terenie USA. Dzisiaj Mioduski może pochwalić się imponującym majątkiem szacowanym na ponad 300 milionów złotych. Oto jak wyglądała jego ścieżka kariery.
Od wielu lat widok prywatnych biznesmenów zarządzających klubami Ekstraklasy nie są niczym specjalnym. Część z właścicieli jest bardziej rozpoznawalna medialnie, inni z kolei wolą stać z boku i z takiej perspektywy zarządzać swoją własnością. Do pierwszej kategorii zdecydowanie należy Dariusz Mioduski, większościowy właściciel Legii Warszawa i jednocześnie prezes klubu.
Jego przygoda z warszawskim klubem rozpoczęła się w 2012 roku, gdy ten wszedł do rady nadzorczej. Dwa lata później doszło do ostatecznego przełomu - Mioduski wraz z Bogusławem Leśnodorskim wykupili od Grupy ITI 100% udziałów w klubie. W rękach Mioduskiego początkowo było 80% udziałów, później 20% odsprzedał Maciejowi Wandzlowi.
Ostateczny rozpad tercetu zarządzającego Legią nastąpił w 2017 roku, gdy Mioduski odkupił udziały od Leśnodorskiego i Wandzla, stając się tym samym jedynym właścicielem Legii. Jego osoba do dzisiaj budzi spore kontrowersje wśród kibiców. W przypadku porażek lub gorszej passy trybuny przy Łazienkowskiej z ochotą uderzają w osobę właściciela.
Takim majątkiem dysponuje Dariusz Mioduski. Wszystko zaczęło się w USA
Mioduski w dorosłość wchodził na emigracji w USA. Niedługo przed wybuchem stanu wojennego późniejszy właściciel Legii wraz z rodziną opuścił Polskę. Do naszego kraju Mioduski powrócił dziesięć lat później rozpędzając swoją karierę zawodową. Wówczas był już absolwentem Uniwersytetu Harvarda, na którym skończył studia prawnicze. W Warszawie wylądował w celu przypilnowanie otwierania przez jego firmę biura w stolicy.
Istotnym momentem w jego karierze zawodowej był 1997 rok, gdy został partnerem zarządzającym obszarami energetyki i infrastruktury w CMS Cameron McKenna mającym siedzibę w Warszawie. Największy rozwój przypadł jednak na XXI wiek. Wówczas Mioduski otarł się o wielką politykę, będąc od krok od przyjęcia teki ministra skarbu w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.
Zamiast polityki Mioduski pozostał w biznesie. W 2007 roku wdrapał się na sam szczyt, przejmując kierownictwo nad Kulczyk Investments. Przez kolejne sześć lat Mioduski sprawował funkcję prezesa holdingu, w rękach którego były m.in. Kampania Piwowarska, czy chemiczna spółka Ciech.
Mioduski do Polski trafił na początku lat 90. Nasz kraj bardzo powoli dochodził do siebie po latach ustroju komunistycznego. W czasach rodzącego się kapitalizmu Mioduski jako prawnik po Harvardzie miał znakomite warunki do zbicia prawdziwej fortuny. Dzisiaj jego majątek jest szacowany na około 350-450 milionów złotych. Takie wartości padły m.in. w programie "Ekstraklasa po godzinach" emitowanym przez Canal+.
Legia Warszawa ten sezon Ekstraklasy zakończyła na szóstym miejscu. "Wojskowi" do samego końca walczyli o prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Ostatecznie ta sztuka się nie udała, rzutem na taśmę po golu Marcela Wędrychowskiego piątą lokatę w końcowym zestawieniu wywalczył GKS Katowice.