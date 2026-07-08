Jego głos zna cały kraj. Oto, co robił w przeszłości. Hity na liście

Główny bohater naszego tekstu sport miał we krwi już od urodzenia. Nie może to dziwić, ponieważ był synem legendarnego Bohdana Tomaszewskiego. To właśnie głównie dzięki tacie pokochał tenisa, który do dziś pełni ważną rolę w życiu 70-latka. Kibice tej pięknej dyscypliny głos Warszawianina mogą usłyszeć choćby teraz, podczas zmagań na londyńskiej trawie. Choć przed startem turnieju pojawiły się małe wątpliwości.

"Jeżeli Maja nie otrzyma dzikiej karty, to ja się obrażam na Wimbledon i nie będę komentował Wimbledonu. Uważam, że to byłby skandal. Zwłaszcza że Maja Chwalińska świetnie gra na trawie" - powiedział przed kamerami Polsatu Sport. Na szczęście skończyło się tylko na słowach, ponieważ nasza bohaterka z Rolanda Garrosa została doceniona przez organizatorów wspomnianym zaproszeniem do turnieju głównego.

Tomasz Tomaszewski wystąpił w znanym filmie. Był również modelem

Tomasza Tomaszewskiego cenią z kolei nie tylko kibice sportu. Komentator w przeszłości spełniał się między innymi w roli aktora. W jego filmografii znajdziemy kilka głośnych tytułów. Przykład pierwszy z brzegu? Rola sędziego w tenisowej potyczce pomiędzy Kilerem a prezydentem w RP w hitowym filmie "Kiler-ów 2-óch". Portal "filmweb.pl" wyróżnia także produkcje takie jak: "Cudzoziemiec", "Pieniądze to nie wszystko", "Lokatorzy", "Sąsiedzi" oraz "39 i pół".

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Jakby tego było mało, 70-latek występował w telewizji w roli gospodarza. Przegląd Sportowy Onet kilka lat temu przypominał, że Warszawianin prowadził teleturniej "Gry Olimpijskie", czy "Werdykt" czyli pierwszy w Polsce program sądowniczy. To zresztą nie wszystko. "Tomasz Tomaszewski był znany także jako model. Uczestniczył w międzynarodowych kampaniach reklamowych takich marek jak m.in. Armani, Yves Saint Laurent czy Dior" - brzmiało ostatnie zdanie wspomnianego przez nas artykułu.

Tomasz Tomaszewski z Wojciechem Fibakiem Piotr Molecki East News

Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Kort centralny Wimbledonu Glyn Kirk AFP





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