Jego głos zna cały kraj. Oto, co robił w przeszłości. Hity na liście

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Tegoroczny Wimbledon, już niestety bez reprezentantów Polski w singlowych zmaganiach, wkracza w decydującą fazę. W akcji wciąż znajduje się jednak spora liczba gwiazd, których poczynania na antenie Polsatu Sport komentuje Tomasz Tomaszewski. Jego głos zna w zasadzie każdy sympatyk tenisa w kraju nad Wisłą. Co ciekawe, życie Warszawianina nie jest związane tylko i wyłącznie z tą dyscypliną. 70-latek ma za sobą ciekawy epizod aktorski. Spełniał się też w modelingu.

Tomasz Tomaszewski w rozmowie z Aleksandrą Buczyńską
Tomasz Tomaszewski w rozmowie z Aleksandrą Buczyńską. Zdjęcie z 2017 rokuARTUR PODLEWSKI / 400mm.plNewspix.pl

Główny bohater naszego tekstu sport miał we krwi już od urodzenia. Nie może to dziwić, ponieważ był synem legendarnego Bohdana Tomaszewskiego. To właśnie głównie dzięki tacie pokochał tenisa, który do dziś pełni ważną rolę w życiu 70-latka. Kibice tej pięknej dyscypliny głos Warszawianina mogą usłyszeć choćby teraz, podczas zmagań na londyńskiej trawie. Choć przed startem turnieju pojawiły się małe wątpliwości.

"Jeżeli Maja nie otrzyma dzikiej karty, to ja się obrażam na Wimbledon i nie będę komentował Wimbledonu. Uważam, że to byłby skandal. Zwłaszcza że Maja Chwalińska świetnie gra na trawie" - powiedział przed kamerami Polsatu Sport. Na szczęście skończyło się tylko na słowach, ponieważ nasza bohaterka z Rolanda Garrosa została doceniona przez organizatorów wspomnianym zaproszeniem do turnieju głównego.

Tomasz Tomaszewski wystąpił w znanym filmie. Był również modelem

Tomasza Tomaszewskiego cenią z kolei nie tylko kibice sportu. Komentator w przeszłości spełniał się między innymi w roli aktora. W jego filmografii znajdziemy kilka głośnych tytułów. Przykład pierwszy z brzegu? Rola sędziego w tenisowej potyczce pomiędzy Kilerem a prezydentem w RP w hitowym filmie "Kiler-ów 2-óch". Portal "filmweb.pl" wyróżnia także produkcje takie jak: "Cudzoziemiec", "Pieniądze to nie wszystko", "Lokatorzy", "Sąsiedzi" oraz "39 i pół".

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Jakby tego było mało, 70-latek występował w telewizji w roli gospodarza. Przegląd Sportowy Onet kilka lat temu przypominał, że Warszawianin prowadził teleturniej "Gry Olimpijskie", czy "Werdykt" czyli pierwszy w Polsce program sądowniczy. To zresztą nie wszystko. "Tomasz Tomaszewski był znany także jako model. Uczestniczył w międzynarodowych kampaniach reklamowych takich marek jak m.in. Armani, Yves Saint Laurent czy Dior" - brzmiało ostatnie zdanie wspomnianego przez nas artykułu.

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