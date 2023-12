Marek Rudziński to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest on jednym z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych , który przez wiele lat komentował m.in. konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich . Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynał w Polskim Radiu - tam też spędził 18 lat swojego życia. Pochodzący z Warszawy 69-latek nie ograniczał się jednak jedynie do współpracy z jednym pracodawcą. W tak zwanym międzyczasie pracował jeszcze m.in. dla Telewizji Polskiej i Polsatu . W 2000 roku został dziennikarzem Eurosportu i od tamtej pory stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w polskich mediach.

Marek Rudziński przechodzi na emeryturę. "Jestem już tym zmęczony"

Pracuję w mediach od ponad 40 lat, to naprawdę szmat czasu. Podjąłem decyzję ze względów rodzinnych, ale też logistycznych, bo na co dzień mieszkam w Gdańsku, do Warszawy muszę dojeżdżać. Niby nie jest to wielki problem, bo pociąg jedzie trzy godziny, ale trochę jestem już tym zmęczony, a konkursów jest z każdym sezonem coraz więcej. (...) Dlatego to mój ostatni sezon w skokach narciarskich, a pracę komentatora lekkoatletyki chcę zakończyć na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie wykluczam, że w przyszłości może wrócę do lekkoatletyki podczas dużej imprezy, a przy skokach pojawię się na przykład w studiu w roli eksperta

69-letni komentator, który większość swojej kariery spędził na komentowaniu konkursów skoków narciarskich oraz imprez lekkoatletycznych przyznał, że w jego punktu widzenia o wiele trudniej jest mu relacjonować właśnie zawody lekkiej atletyki. "Skoki nie są najtrudniejsze. Dzieje się tak naprawdę niewiele, jest w tym jakaś powtarzalność, w gruncie rzeczy wszyscy robią to samo. I nawet jeśli ktoś nie skakał na nartach, to przez rozmowy z fachowcami może te skoki zrozumieć. Tym bardziej jeśli robi się to przez długie lata. Najtrudniejsza do komentowania jest za to lekkoatletyka. Tam się dzieje nieporównywalnie więcej i to jednocześnie. Mamy różne konkurencje, trzeba się długo przygotowywać do transmisji - zdobyć informacje na temat zawodników, rekordy życiowe, rekordy sezonu, osiągnięcia, śledzić ich formę. W skokach narciarskich jest to łatwiejsze" - wyjawił.