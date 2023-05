Jędrzejczyk zwróciła się do Justyny Kowalczyk-Tekieli. Poruszające słowa

Kacper Tekieli wraz z żoną Justyną Kowalczyk-Tekieli i synem Hugo od kilku dni przebywali w Szwajcarii. Podczas tej wizyty doświadczony alpinista wybrał się w góry, by realizować swój plan - 38-latek chciał bowiem pobić rekord Ueliego Stecka i zdobyć wszystkie czterotysięczniki, których jest aż 82. Niestety, podczas realizacji ambitnego projektu doszło do prawdziwej tragedii. Tekieli zginął w trakcie zejścia ze szczyty Jungfrau w Alpach Berneńskich. Informację o jego śmierci potwierdził Interii Sport Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Nie żyje Kacper Tekieli. Joanna Jędrzejczyk opublikowała poruszający wpis

Na krótko po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o tragicznej śmierci Kacpra Tekieliego, w sieci zaczęły pojawiać się wpisy z kondolencjami. Sytuacją poruszona była również Joanna Jędrzejczyk. Była gwiazda UFC udostępniła na Insta Stories wpis Justyny Kowalczyk-Tekieli i zwróciła się do wdowy do alpiniście . Jej słowa chwytają za serce.